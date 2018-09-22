Немцы назвали Меркель главной гордостью страны

Больше всего жители Германии гордятся своими политическими деятелями, следом за ними идут спортсмены.





По его данным, наибольшую гордость у немцев вызывает действующий канцлер Германии Ангела Меркель. За неё высказалось 16%. Отметим, что результаты опроса опубликованы на фоне другого, где больше половины жителей высказались за отставку Меркель.





На втором месте находится бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт (11%). На третьем и четвёртом местах также расположились бывшие федеральные канцлеры — Вилли Брандт и Гельмут Коль (6%), имена которых называли преимущественно жители восточной части Германии.





Результаты данного опроса показали, что жители страны больше всего гордятся своими политическими деятелями, обгоняя представителей спорта, писателей и научных сотрудников.







