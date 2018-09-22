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Немцы назвали Меркель главной гордостью страны

22.09.2018 22:04 — Разное | Партизан  
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В Германии провели опрос, кем немцы гордятся больше всего среди деятелей в различных областях. Результаты публикует газета Welt am Sonntag.

Больше всего жители Германии гордятся своими политическими деятелями, следом за ними идут спортсмены.

По его данным, наибольшую гордость у немцев вызывает действующий канцлер Германии Ангела Меркель. За неё высказалось 16%. Отметим, что результаты опроса опубликованы на фоне другого, где больше половины жителей высказались за отставку Меркель.

На втором месте находится бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт (11%). На третьем и четвёртом местах также расположились бывшие федеральные канцлеры — Вилли Брандт и Гельмут Коль (6%), имена которых называли преимущественно жители восточной части Германии.

Результаты данного опроса показали, что жители страны больше всего гордятся своими политическими деятелями, обгоняя представителей спорта, писателей и научных сотрудников.


Из городов и архитектурных сооружений наибольшую гордость у граждан вызывает Берлин, за ним расположились Мюнхен и Гамбург, пишет life.ru

 
 
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В Германии провели опрос, кем немцы гордятся больше всего среди деятелей в различных областях. Результаты публикует газета Welt am Sonntag.
 
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