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Немцы назвали Меркель главной гордостью страны
В Германии провели опрос, кем немцы гордятся больше всего среди деятелей в различных областях. Результаты публикует газета Welt am Sonntag.
Больше всего жители Германии гордятся своими политическими деятелями, следом за ними идут спортсмены.
По его данным, наибольшую гордость у немцев вызывает действующий канцлер Германии Ангела Меркель. За неё высказалось 16%. Отметим, что результаты опроса опубликованы на фоне другого, где больше половины жителей высказались за отставку Меркель.
На втором месте находится бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт (11%). На третьем и четвёртом местах также расположились бывшие федеральные канцлеры — Вилли Брандт и Гельмут Коль (6%), имена которых называли преимущественно жители восточной части Германии.
Результаты данного опроса показали, что жители страны больше всего гордятся своими политическими деятелями, обгоняя представителей спорта, писателей и научных сотрудников.
Из городов и архитектурных сооружений наибольшую гордость у граждан вызывает Берлин, за ним расположились Мюнхен и Гамбург, пишет
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В Германии провели опрос, кем немцы гордятся больше всего среди деятелей в различных областях. Результаты публикует газета Welt am Sonntag.
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