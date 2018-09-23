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Бокс. Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде и сохранил четыре пояса чемпиона мира

23.09.2018 20:28 — Разное | Партизан  
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Британский боксер Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина в титульном бою за право обладать поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной федерации бокса (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Чемпион защитил свои титулы, отправив россиянина в нокаут в седьмом раунде.

Бой проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. 

Это второе поражение Поветкина в карьере и первое — нокаутом. Джошуа одержал 22-ю победу (21-ю — нокаутом). 

 
 
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Британский боксер Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина в титульном бою за право обладать поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям...
 
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