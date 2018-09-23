Инвесторы выбирают Свислоччину



Об итогах социально-экономического развития Свислочского района шла речь на встрече с коллективом Порозовской средней школы председателя районного Совета депутатов Виктора Субботки.

Виктор Алексеевич подробно остановился на доведенных ключевых показателях эффективности, которые выполнены районом за истекший период. Это экспорт товаров, экспорт услуг, прямые иностранные инвестиции на чистой основе.

Сейчас в районе реализуется ряд инвестиционных проектов. Председатель районного Совета депутатов рассказал, какие именно объекты строятся в рамках их осуществления. В частности, на какой стадии находятся строительство завода по производству древесного угля в районе деревни Теляки ООО «БСПэнерджи», производственного комплекса по переработке углеводородного сырья ООО «Дуброва Трейдинг». Их названия сейчас у всех на слуху.

Не обошел стороной Виктор Алексеевич и вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, систем образования, здравоохранения, культуры, торговли.

Рассказал, какая работа ведется районным исполнительным комитетом и районным Советом депутатов по содействию занятости населения, как решается проблема пустующих домов. Обратил внимание присутствующих на другие направления деятельности органов власти.

В завершение встречи Виктор Алексеевич поблагодарил коллектив учреждения образования за качественно проведенный ремонт в преддверии нового учебного года. Отметил он и подготовку педагогов, благодаря профессионализму которых школа последние годы достойно представляет наш район на конкурсах, конференциях и олимпиадах разных уровней.

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.