Ивацевичский район: в результате наезда на заборное ограждение пострадал нетрезвый мотоциклист

22.09.2018 в 06.10в д.Квасевичи Ивацевичского района произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 30-летний житель д.Альба, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле), не имея права управления, управлял мотоциклом марки «Восход», без регистрационных знаков и двигался по ул.Советской д. Квасевичи, со стороны ул. Коммунистической в направлении д. Альба. Во время движения мотоциклист не справился с управлением мотоцикла и совершил наезд на заборное ограждение дома №88, повредив его.



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В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ "Ивацевичская ЦРБ". Проводится проверка. Установлено, что водитель мотоцикла находился без мотошлема.