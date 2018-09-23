|
Теперь бесплатную консультацию нотариуса могут получить и жители Пинского района
24.09.2018 — Разное | Полесская правда
>
Нотариусы будут принимать ежемесячно каждую первую среду с 15.00 до 17.00. В ближайшее время бесплатное консультирование пройдет 3 октября. Запись по телефону 8 (0165) 31-61-36.
Напомним, с июля подобные акции организованы и в Пинске. В публичном центре правовой информации городской центральной библиотеки (ул. Горького, 15) каждый третий четверг месяца с 16.00 до 18.00 дают консультации специалисты нотариальной конторы г. Пинска и нотариального бюро № 4. Обратите внимание, что на консультацию к нотариусу можно попасть только по предварительной записи, которая ведется по телефону 33-06-16.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В публичном центре правовой информации Пинской центральной районной библиотеки имени Е. Янищиц (ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35) специалистами нотариальной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)