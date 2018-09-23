Теперь бесплатную консультацию нотариуса могут получить и жители Пинского района



В публичном центре правовой информации Пинской центральной районной библиотеки имени Е. Янищиц (ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35) специалистами нотариальной конторы Пинского района будет организовано бесплатное консультирование по вопросам совершения нотариальных действий.

Нотариусы будут принимать ежемесячно каждую первую среду с 15.00 до 17.00. В ближайшее время бесплатное консультирование пройдет 3 октября. Запись по телефону 8 (0165) 31-61-36.

Напомним, с июля подобные акции организованы и в Пинске. В публичном центре правовой информации городской центральной библиотеки (ул. Горького, 15) каждый третий четверг месяца с 16.00 до 18.00 дают консультации специалисты нотариальной конторы г. Пинска и нотариального бюро № 4. Обратите внимание, что на консультацию к нотариусу можно попасть только по предварительной записи, которая ведется по телефону 33-06-16.