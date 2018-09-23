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Юрий Козиятко возглавил столичный медиа-холдинг
24.09.2018 13:00 — Разное | Ежедневник
фото:belta.by
24 сентября Мингорисполком назначил Юрия Козиятко директором УП «Минск-Новости».
Ранее, с 5 июня этого года, Козиятко выполнял функции заместителя гендиректора УП «Агентство «Минск-Новости». В холдинг входят информагентство
Юрий Козиятко родился в 1964 году в Бресте. Окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, Академию управления при президенте Беларуси, служил в вооруженных силах.
Медиа-карьера Козиятко начиналась с военной журналистики, он работал ведущим информационной программы на телеканале «Восток-ТВ» (Владивосток, Российская Федерация), автором и ведущим общественно-политических программ «Тема дня», «Панорама» в субботу» в Белтелерадиокомпании, ведущим программы «Москва — Минск» на телеканале «Россия», главным редактором службы новостей телеканала ОНТ, гендиректором ЗАО «Второй национальный телеканал», гендиректором ЗАО «Столичное телевидение».
Козиятко также является членом постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.
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24 сентября Мингорисполком назначил Юрия Козиятко директором УП «Минск-Новости».
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