Юрий Козиятко возглавил столичный медиа-холдинг

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24 сентября Мингорисполком назначил Юрия Козиятко директором УП «Минск-Новости».

Ранее, с 5 июня этого года, Козиятко выполнял функции заместителя гендиректора УП «Агентство «Минск-Новости». В холдинг входят информагентство «Минск-Новости », газеты «Минский курьер», «Вечерний Минск», журнал «Качели», «Радио-Минск».

Юрий Козиятко родился в 1964 году в Бресте. Окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, Академию управления при президенте Беларуси, служил в вооруженных силах.

Медиа-карьера Козиятко начиналась с военной журналистики, он работал ведущим информационной программы на телеканале «Восток-ТВ» (Владивосток, Российская Федерация), автором и ведущим общественно-политических программ «Тема дня», «Панорама» в субботу» в Белтелерадиокомпании, ведущим программы «Москва — Минск» на телеканале «Россия», главным редактором службы новостей телеканала ОНТ, гендиректором ЗАО «Второй национальный телеканал», гендиректором ЗАО «Столичное телевидение».

Козиятко также является членом постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.