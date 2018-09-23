О своих первых трудовых буднях «Авангарду» рассказала молодой специалист Янина Гришаненко

О своих первых трудовых буднях «Авангарду» рассказала вчерашняя выпускница, а сегодня молодой специалист, художественный руководитель Буда-Кошелевского центрального районного дома культуры Янина ГРИШАНЕНКО.





– После окончания школы, когда большинство моих одноклассников ломали голову куда поступать, я четко знала, какую профессию выберу, ведь свою жизнь без пения не мыслила. Моей первой концертной площадкой были детсадовские утренники, но в большей степени певческий талант раскрылся в школьные годы. Сейчас мне даже сложно вспомнить и сосчитать все те конкурсы и концерты, в которых за это время я принимала участие, а победы и успехи вдохновляли и окрыляли меня, – поделилась девушка.

Родилась Янина на Брагинщине в аг. Красное. Любовь к песне ей передалась от бабушки, мамы и дяди, обладающих хорошими вокальными данными. Сейчас к дружной поющей семье присоединилась и младшая сестра нашей героини – Алина, которая берет пример и старается равняться на Янину.

– С большим удовольствием вспоминаю время, проведенное в стенах Гомельского государственного колледжа искусств имени Н.Ф. Соколовского. Учеба в нем была наполнена яркими и незабываемыми моментами, которые, к сожалению, уже позади. Зато впереди еще много нового и интересного. А как может быть иначе с такой творческой работой как у меня? – рассказывает Янина. – Когда встал вопрос, куда отправляться на первое рабочее место, из 13 предложенных вариантов выбрала Буда-Кошелево. Во-первых, это современный и уютный райцентр с развитой инфраструктурой, во-вторых, до Гомеля буквально рукой подать, а в третьих, что самое важное, здесь мне предложили должность художественного руководителя, о которой я всегда мечтала. Мне сразу предоставили жилье, и квартирный вопрос у меня даже не возникал. Отдельно хотелось бы сказать про наш дружный и сплоченный коллектив, в котором мне посчастливилось трудиться. С первого дня меня приняли очень тепло и дружелюбно, и в этом, считаю, большая заслуга нашего руководителя Галины Борисенко.

Как признается девушка, несмотря на то, что голос у нее больше подходит для исполнения народных песен, сейчас она пробует себя и в эстрадном направлении. Каждый день молодого специалиста наполнен яркими впечатлениями и позитивными эмоциями, а работа приносит удовольствие и радость. В планах у нее поступление в университет культуры и искусства. К слову, у Янины уже есть первые творческие успехи. Она заняла первое место в номинации «Лучшая песня» на втором районном фольклорном празднике-конкурсе «Фестиваль рушников на Будакошелевщине», а это, согласитесь, отличный старт для человека, начинающего свою трудовую жизнь.

Убеждена, с такой энергией, потенциалом и целеустремленностью нашу героиню ждет большое и яркое будущее, а культурная жизнь района станет еще насыщеннее и интереснее.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.