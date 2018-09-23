МВД поддерживает ужесточение наказания для нетрезвых водителей



Об этом сообщил сегодня журналистам глава ведомства Игорь Шуневич.

"Мы выступали всегда за то, чтобы ужесточать ответственность водителей, находящихся в нетрезвом виде за рулем. Наше твердое убеждение в том, что пьяный за рулем - это потенциальный убийца, ни много, ни мало. Человек осознанно доводит себя до такого состояния, осознанно садиться управлять источником повышенной опасности, косвенно предполагая, что может совершить дорожно-транспортное происшествие", - сказал Игорь Шуневич.

По его словам, любое предложение об ужесточении ответственности в отношении таких граждан в ведомстве будет поддержано. "Мало того, мы будем, скорее всего, выступать соавторами этих предложений", - добавил министр. Как сообщалось, о возможном изменении законодательства в этом вопросе рассказал генпрокурор Беларуси Александр Конюк, выступая 20 сентября на заседании Координационного совета генпрокуроров стран СНГ в Душанбе.

По его словам, планируется установить минимальный и увеличить максимальный срок наказания в виде лишения свободы за нетрезвое вождение с тяжкими последствиями, предусмотреть применение безальтернативного пятилетнего срока лишения права управления транспортным средством.

"Принятие таких мер позволит закрепить положительные тенденции в сфере безопасности дорожного движения, снизить число правонарушений и преступлений, связанных с пьянством за рулем, уменьшить количество ДТП по вине нетрезвых водителей и пострадавших в них людей", ‑ убежден Александр Конюк.





БелТА.