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Абрамович хочет продать «Челси» за рекордные деньги

25.09.2018 16:03 — Разное | Ежедневник  
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Абрамович хочет продать «Челси» за рекордные деньги

Российский бизнесмен Роман Абрамович хочет получить за продажу лондонского футбольного клуба "Челси" рекордные в истории спорта три миллиарда фунтов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее СМИ писали, что Абрамович отказался продавать "Челси" миллиардеру Джиму Рэтклиффу - самому богатому человеку Великобритании. Британец был готов заплатить за "синих" около двух миллиардов фунтов, что стало бы рекордной сделкой по продаже спортивной команды. Однако российский бизнесмен ясно дал понять, что не намерен расставаться с клубом.

В конце августа появилась информация, что Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения предложений по продаже клуба. При этом источник в "Челси" заявил, что "клуб не продается" и "владелец не думает о продаже команды". Представитель Абрамовича отказался комментировать "рыночные спекуляции".

Абрамович приобрел контрольный пакет акций лондонского клуба в июле 2003 года за 140 миллионов фунтов стерлингов. При нем команда по пять раз выиграла чемпионат и Кубок Англии, победила в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По данным Guardian по итогам сезона-2016/17, российский бизнесмен вложил в клуб 1,17 миллиарда фунтов, пишет ria.ru.

 
 
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Российский бизнесмен Роман Абрамович хочет получить за продажу лондонского футбольного клуба "Челси" рекордные в истории спорта три миллиарда фунтов.
 
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