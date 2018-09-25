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"Юность" одержала 7 побед подряд, "Неман" потерпел третье поражение за две недели

26.09.2018 08:45 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минской «Юности» одержали седьмую подряд победу со старта чемпионата Беларуси и лидируют в дивизионе «А» экстралиги.


Фото: ХК «Юность-Минск»

25 сентября команда Михаила Захарова в гостях обыграли «Лиду» — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0). Две шайбы в активе Станислава Лопачука, по разу цель поразили Павел Развадовский и Анатолий Протасеня.

Видео: Хоккейный клуб Лида

Отметим, что из 7 побед «Юности» с начала турнира сразу 4 оказались «сухими», а в 4 последних поединка минчане выиграли с общей разницей шайб 20−1!

Чемпион двух последних сезонов гродненский «Неман» тяжело начал чемпионат страны, потерпев вот уже 3 поражения в 7 поединках. На сей раз команда Сергея Пушкова уступила на домашнем льду бронзовому медалисту минувшего сезона солигорскому «Шахтеру» — 3:4 (2:2, 0:1, 1:1).

При этом «Шахтер» три шайбы из четырех забросил в большинстве.

Видео: nemangrodno

После игры наставник гродненской дружины Сергей Пушков посетовал на травмы форвардов Томаша Питуле и Антона Елисеенко, а также согласился с болельщиками, вывесившими баннер о том, что «Немана» сейчас — команда одного звена. Половину от всех шайб «Немана» (11 из 22) забросила тройка Левша (2) — Ремезов (7) — Кислый (2).

В дивизионе «В» экстралиги первую победу в своей истории одержали «Барановичи» — новая команда, созданная лишь минувшим летом. В доманем поединке команда Александра Руммо в овертайме 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) одолела еще одного дебютанта — «Пинских ястребов», которые лидируют в турнире.


Фото: hockey.by
 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты минской "Юности" одержали седьмую подряд победу со старта чемпионата Беларуси и лидируют в дивизионе "А" экстралиги.
 
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