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В рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест
Новости Беларуси. От слов к делу. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» финиширует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, волонтёры из разных областей страны благоустраивали братскую могилу в Масюковщине. Мемориал посвящен погибшим военнопленным в концлагере «Шталаг-352». Здесь от истощения и болезней умерли 80 тысяч человек.
Также ребята помогают на строительной площадке нового храма в честь Воздвижения Креста Господня. Церковь возводят рядом с монументом.
Роман Мамченко, координатор волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце»:
Валерия Жебина, волонтер:
За год волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест по всей стране. Акция «Восстановление святынь Беларуси» будет продолжена.
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Новости Беларуси. От слов к делу. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» финиширует в Минске, сообщили в программе Новости «24...
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