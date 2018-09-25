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В рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест

26.09.2018 15:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. От слов к делу. Республиканская благотворительная акция «Восстановление святынь Беларуси» финиширует в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест

Так, волонтёры из разных областей страны благоустраивали братскую могилу в Масюковщине. Мемориал посвящен погибшим военнопленным в концлагере «Шталаг-352». Здесь от истощения и болезней умерли 80 тысяч человек.

В рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест

Также ребята помогают на строительной площадке нового храма в честь Воздвижения Креста Господня. Церковь возводят рядом с монументом.

В рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест

Роман Мамченко, координатор волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце»:
Волонтеры «Доброго сердца» собрались на это месте, на мемориальном комплексе Масюковщина, потому что это знаковый объект. На это месте захоронены более 80 тысяч человек. Мы знаем только 10 тысяч имен, остальные – остаются неизвестными.

В рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест

Валерия Жебина, волонтер:
/ольза – сделать город еще красивее. Минск у нас это лицо страны, поэтому и республику в целом. Посмотрят, что здесь красиво, начнут и остальные города подтягиваться. Вообще красота будет.

В рамках акции «Восстановление святынь Беларуси» волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест

За год волонтёры благоустроили почти 300 культовых мест по всей стране. Акция «Восстановление святынь Беларуси» будет продолжена.

 
Теги: Минск
 
 
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