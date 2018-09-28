

Фото: пресс-служба президента

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Фото: пресс-служба президента

Главы государств осмотрели производственную территорию предприятия, новый большой цех, где уже начата сборка тракторов для поставки в Афганистан.В сообщении сказано, что гендиректор Минского тракторного завода Федор Домотенко рассказал о перспективах по локализации на производстве в Гиссаре, получении сертификатов на выполнение ряда работ непосредственно в Таджикистане. Речь также шла о совместном выпуске навесного оборудования, расширении его ассортимента. В частности, уже к следующему сезону специально для условий Таджикистана может быть открыта линия по сборке самоходных горных косилок. Разработкой этой уникальной техники занимались белорусские конструкторы.Президент Таджикистана предложил под новые производства использовать не только площадку в Гиссаре, но и, например, непосредственно в Душанбе, где есть необходимые трудовые ресурсы и потребность в создании новых рабочих мест.Президенты также пообщались с рабочими, среди которых не только таджики, но и белорусские граждане, которые занимаются наладкой производства, обучением местного персонала.Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Эмомали Рахмону подарили сертификат на трактор «Беларус» модели 82.1. Таджикский лидер поблагодарил за подарок, отметив, что он будет востребован в хозяйстве.После посещения сборочного производства тракторной техники в Гиссаре президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон отправились на виноградные хозяйства «Боги сомон» и «Ватан» в Турсунзадевском районе.Главы государств осмотрели хранилище винограда, где Александру Лукашенко рассказали о том, какие сорта возделывают в Таджикистане, их особенностях и вкусовых качествах.Затем Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон приехали на виноградники и вместе срезали в корзины большие грозди спелого винограда, говорится в сообщении.Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Таджикистан 27 сентября для участия в заседании Совета глав государств СНГ.