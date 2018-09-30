﻿ "Давайте займемся футболом. Договорились?". Гуренко отказался отвечать на вопрос о голе на 53-й минуте. 21.by
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"Давайте займемся футболом. Договорились?". Гуренко отказался отвечать на вопрос о голе на 53-й минуте

30.09.2018 22:21 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко, чья команда проиграла БАТЭ в день его рождения со счетом 1:2, прокомментировал поражение, отказался отвечать на вопрос о мистике 53-й минуты, рассказал, на что играли футболисты и остался уверен, что это не последнее поражение. Его слова приводит корреспондент «Прессбола».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Игрой доволен. Она держала зрителя в напряжении. Доволен всем, кроме результата. К ребятам претензий нет. Сказалось мастерство. БАТЭ реализовал моменты, а мы нет. Игра с переменным успехом. Мы владели инициативой, потом БАТЭ… Были качели.

— С днем рождения.

— Спасибо.

— Выпустили Капленко почему? Ведь у вас были атакующие игроки.

— Мне надо было поднять Уроша. Мы перешли на игру в четыре защитника. Можно было выпустить Треботича, но он иностранец. Пришлось бы менять Фатаи, а он может убежать. А Антилевский был бы бесполезен в такой игре. БАТЭ оборонялся низко.

— Отставание от БАТЭ уже 12 очков…

— Понимал, что нас и ничья не устроит. Мы играли на победу. Первые 25 минут играли организованно. Если бы не гол Драгуна… До этого у нас был стопроцентный момент. Был бы счет 2:0, я бы перестроил команду, стали бы играть от обороны. Но что поделаешь. Это футбол. Уверен, для нас это еще не последнее поражение. Все нормально.

— Гол Драгун забил на 53-й минуте. Верите в мистику?

— Давайте займемся футболом. Договорились? Следующий вопрос. (Прим. Ред. SPORT.TUT.BY. На 53-й минуте арена встала почтить память об Анатолии Капском, а Станислав Драгун сравнял счет в матче.)

— Первые полчаса были лучшими в исполнении «Динамо». Что произошло после?

— Ребята развалились, потеряли компактность. Нужен был перерыв, чтобы перестроиться. Вышли — все нормализовалось. Но гол нас подкосил. Да и на стандарте не разобрались. Хотя мы все это разбирали, говорили.

 
 
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Гуренко рассказал, на что играла команда и остался уверен, что это не последнее поражение.
 
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