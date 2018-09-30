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Изменяется маршрут автобуса №40 (возвращается прежний маршрут следования)

01.10.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Завод «Газоаппарат» – ул. Гвардейская»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59327.php

Изменяется маршрут автобуса №40 (возвращается прежний маршрут следования)

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:36 6:53 7:11 7:42 8:22 8:50 9:34 10:29 11:35 12:08 12:39 13:13 13:48 14:25 14:57 15:33 16:02 16:38 17:10 17:50 18:56 20:04 21:07 22:17

Гвардейская 6:03 6:35 7:04 7:23 7:42 8:14 8:55 9:21 10:04 10:58 12:04 12:38 13:12 13:43 14:20 14:57 15:27 16:04 16:33 17:11 17:43 18:23 19:26 20:34 21:41 22:45

ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Газоаппарат 6:41 7:43 8:49 10:35 11:38 12:47 13:51 15:10 16:19 17:26 19:02 20:08 21:13 22:15

Гвардейская 6:09 7:08 8:12 9:18 11:03 12:09 13:16 14:19 15:42 16:49 17:55 19:32 20:38 21:42 22:45

 
 
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С 08.10.2018 г. на городском автобусном маршруте №40 отменяется заезд на ул. Дружную (возвращается прежний маршрут следования) и изменяется расписание движения: ...
 
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