|
Экс-чиновник: "Лукашенко работает по несколько часов, остальное время занимается играми"
Чтобы довести страну до следующих президентских выборов без социальных взрывов, премьер-министру Сергею Румасу предстоит спасти экономику Беларуси.
Такое мнение высказал бывший начальник Главного государственно-правового управления Администрации президента Александр Пласковицкий в программе «Разговор дня» с Владимиром Мацкевичем.
Бывший высокопоставленный чиновник считает, что сегодня в правительстве есть только несколько человек, которые способны делать адекватные шаги для решения глобальных проблем.
Одним из наиболее способных белорусских политиков гость программы считает Михаила Мясниковича.
«Мясникович сидит во власти столько времени, так как он абсолютно уверен, что он, по крайней мере, не даст всем другим, в первую очередь руководителю Беларуси, сделать что-то такое, из-за чего станет нестерпимо плохо. Естественно, он иногда ошибается и пропускает вещи, которые мог бы не пропускать. Возможно, он ошибается вообще по большому счету, так как не знает, что безопасно, а что нет – для Беларуси. Сам я склонен считать, что он ужасный формалист и любит гонять порожняк со страшным грохотом. Но он не пытается добиться от правителя Беларуси чего-то такого, что тот никогда не сделает. И самое главное, он не пытается навязать Лукашенко что-то свое. Он всегда считается у нас либералом и рыночником, но рыночные реформы он Лукашенко не навязывает», – говорит Пласковицкий.
По мнению Пласковицкого, сложнейший вызов стоит сегодня перед премьером Сергеем Румасом.
«На сегодня все краники, по которым к нам текли дешевые ресурсы и нефтедоллары, Россия перекрывает. В такой ситуации нужно будет если не всю экономику делать здоровой, то то, что можно спасти Румасу придется оздоровлять», – считает Александр Пласковицкий.
Глава государства на это не способен, считает эксперт.
«Скажу о Лукашенко. По большому счету, кажется только – на совещании он выйдет, кричит, размахивает руками. Но на самом деле максимум, что он делает – часов 10-12 в месяц занимается делами. В месяц! 10-12 часов. Все остальное время он занимается различными играми», – высказался Пласковицкий.
Больше фактов и рассуждений о белорусских чиновниках – в программе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергею Румасу предстоит спасти экономику Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)