Такое мнение высказал бывший начальник Главного государственно-правового управления Администрации президентав программе «Разговор дня» сБывший высокопоставленный чиновник считает, что сегодня в правительстве есть только несколько человек, которые способны делать адекватные шаги для решения глобальных проблем.Одним из наиболее способных белорусских политиков гость программы считаетговорит Пласковицкий.По мнению Пласковицкого, сложнейший вызов стоит сегодня перед премьеромсчитает Александр Пласковицкий.Глава государства на это не способен, считает эксперт.высказался Пласковицкий.Больше фактов и рассуждений о белорусских чиновниках – в программе