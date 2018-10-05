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Зарплата педагогов к 2025 году увеличится в два раза
Новости Беларуси. Расти суммы будут поэтапно. Задачу повысить уровень оплаты труда бюджетников ранее поставил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для выполнения поручений Президента уже с 1 сентября всем педработникам установлено 20 % повышение тарифных окладов. Такой шаг позволил увеличить среднюю зарплату учителя на 42 рубля. Повышать мотивацию педагогических работников продолжат и в 2019 году.
5 октября в Большом театре оперы и балета прошел праздник, посвященный Дню учителя.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
И, наверное, престиж учительской профессии не определяется исключительно уровнями зарплаты. Он, наверное, все-таки измеряется в целом отношением общества к этой профессии.
Праздник, посвященный одной из самых уважаемых профессий, отмечают более чем в сотне стран мира. В Беларуси День учителя выпадает на первое воскресенье октября. Образовательный процесс в наших школах, гимназиях и лицеях сегодня обеспечивают почти 120 тысяч педагогов. Среди них немало молодых специалистов. Только с 1 сентября к работе учителя приступили более 4500 выпускников.
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Новости Беларуси. Расти суммы будут поэтапно. Задачу повысить уровень оплаты труда бюджетников ранее поставил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости...
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