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Зарплата педагогов к 2025 году увеличится в два раза

06.10.2018 02:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Расти суммы будут поэтапно. Задачу повысить уровень оплаты труда бюджетников ранее поставил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарплата врачей и учителей Беларуси: что изменится с 1 сентября?

Для выполнения поручений Президента уже с 1 сентября всем педработникам установлено 20 % повышение тарифных окладов. Такой шаг позволил увеличить среднюю зарплату учителя на 42 рубля. Повышать мотивацию педагогических работников продолжат и в 2019 году.

Зарплата педагогов к 2025 году увеличится в два раза

5 октября в Большом театре оперы и балета прошел праздник, посвященный Дню учителя.

Зарплата педагогов к 2025 году увеличится в два раза

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы внесли свои предложения в Совет Министров, Министерство труда для проработки. Поэтапное повышение заработной платы вплоть до 2025 года Мы особенно посмотрим на те категории работников сферы образования, которые так называемый вспомогательный персонал, который помогает обеспечивать качество образования.

И, наверное, престиж учительской профессии не определяется исключительно уровнями зарплаты. Он, наверное, все-таки измеряется в целом отношением общества к этой профессии.

Зарплата педагогов к 2025 году увеличится в два раза

Праздник, посвященный одной из самых уважаемых профессий, отмечают более чем в сотне стран мира. В Беларуси День учителя выпадает на первое воскресенье октября. Образовательный процесс в наших школах, гимназиях и лицеях сегодня обеспечивают почти 120 тысяч педагогов. Среди них немало молодых специалистов. Только с 1 сентября к работе учителя приступили более 4500 выпускников.

 
 
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Новости Беларуси. Расти суммы будут поэтапно. Задачу повысить уровень оплаты труда бюджетников ранее поставил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости...
 
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