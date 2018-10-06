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Гандболисты могилевского "Машеки" вышли в 3-й раунд Кубка вызова
Гандболисты могилевского «Машеки» вышли в 3-й раунд Кубка вызова, сообщает
6 октября в ответном матче 2-го раунда Кубка вызова «Машека» взял верх над греческим «Аэропосом».
«Машека» (Могилев) — «Аэропос» (Греция) — 31:24 (14:10).
«Машека»: Дуда, Гайса, Михальчук — по 5 голов, Дроздов — 4, Цыганков — 3, Сончик, Наумик — по 2, Барилов, Парфеевец, Царик, Тильненко, Буйкевич — по 1.
5 октября в первой встрече этих соперников победу также одержал «Машека» (24:20).
Обе игры прошли в могилевском спорткомплексе «Олимпиец».
В третьем раунде Кубка вызова «Машека» сыграет с болгарской «Добруджей». Первый матч запланирован на 17/18 ноября на домашней площадке, а ответный — на 24/25 ноября в гостях.
Отметим, что «Машека» вернулся в гандбольные еврокубки после семилетнего перерыва.
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В третьем раунде Кубка вызова "Машека" сыграет с болгарской "Добруджей".
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