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Немцы и шведы хотят построить в Солигорском и Слуцком районах мусороперерабатывающие заводы
08.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В Солигорске будет построено совместное белорусско-немецкое предприятие по переработке отходов – такое решение принято во время Дней белорусской экономики в Германии. Соответствующее соглашение с немецкой стороной подписал председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко,
Суть будущего проекта заключается во внедрении в Беларуси залоговой системы обращения одноразовой потребительской тары. Это значит, что в специальный автоматический приёмник (таромат) можно будет сдать стеклянные и пластиковые емкости и получить за них деньги. Таким образом, и сумма, потраченная на упаковку ранее, снова вернётся к вам, и экология будет сохранена.
К слову, немецкая компания, с которой проект будет воплощен в жизнь, имеет более 800 отделений по всему миру и вот уже около 8 лет работает в белорусской столице в сфере обращения с отходами. На данный момент относительно будущего объекта Министерство жилищно-коммунального хозяйства готовит инвестиционный план и специальный проект указа.
— Переработка мусора в Солигорске и других городах – это целенаправленная долгосрочная стратегия нашей страны, — отметил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич.
Как сообщил во время встречи в послом Швеции председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский, построить завод по вторичной переработке мусора могут и в Слуцком районе,
— Зелёная экономика, и вообще экология, является одним из приоритетных направлений Швеции на территории Беларуси, — сказала чрезвычайный посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. — Мы знаем, что есть большая заинтересованность в том, чтобы построит завод по переработке мусора.
— Речь идёт об экологии, о возможном рассмотрении проекта строительства мусороперерабатывающего предприятия, а также об использовании альтернативных источников энергии, — подытожил Андрей Янчевский.
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В Солигорске будет построено совместное белорусско-немецкое предприятие по переработке отходов – такое решение принято во время Дней белорусской экономики в...
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