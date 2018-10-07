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Лукашенко: Если не дай бог война, раздадим оружие в каждую семью

08.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В случае войны воевать должно все население Беларуси. Такое заявление президент страны Александр Лукашенко сделал во время посещения полигона в Брестской области. По словам главы государства, Беларусь движется по пути израильской армии, где «под ружье ставят даже женщин», передают белорусские СМИ.

«Пистолеты, автоматы, стрелковое оружие для нашей Беларуси. Как я не в шутку говорил, что если у нас будет достаточно стрелкового оружия – автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним – не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми (ну, детей давайте выведем). Старики и даже женщины: 7 млн человек – 7 млн получит оружие, чтобы они могли защищаться», – заявил Лукашенко.

В ходе поездки Лукашенко показали лучшее вооружение страны. По его мнению, в республике необходимо и дальше развивать универсальные беспилотники.

«Нам нужно то оружие, которое мы будем использовать исключительно для обороны исключительно на нашей территории для нанесения тем, кто захочет с нами воевать, неприемлемого ущерба. Это высокоточное ракетное вооружение с дальностью до 300-350 километров. У нас это все есть. Но в данном случае мы посмотрели не на «Полонезы» наши, не на самолеты и прочее. Посмотрели на то, что должно быть новое – это беспилотные летательные аппараты», – заявил президент.

Председатель госкомвоенпрома Беларуси Роман Головченко в свою очередь доложил, что страна идет по пути максимальной универсализации. В Беларуси создают разведывательные ударные беспилотные авиационные комплексы вместо большого количества разновидностей беспилотников для разных структур.



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Также во время посещения полигона в Брестской области президент Беларуси заявил, что стране необходимо и дальше развивать универсальные беспилотники.
 
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