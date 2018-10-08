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Лидские пограничники за одни сутки нашли в вагонах контрабанду на 34 тысячи рублей

09.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сразу два случая перевозки контрабанды произошли на железнодорожной станции Бенякони. При оформлении на выезд из Беларуси грузового поезда сообщением «Лида-Вайдотай», пограничный наряд с применением технических средств в одном из вагонов с грузом калийных удобрений обнаружил 20 тысяч пачек сигарет.
 
Лидские пограничники за одни сутки нашли в вагонах контрабанду на 34 тысячи рублей
 
Чуть позже здесь же, в аналогичном грузовом составе, направлявшемся в Литву, лидские пограничники заметили посторонние следы на одном из вагонов. Во время досмотра было выявлено еще 15 тысяч пачек сигарет.
 
– По данным фактам проинформированы сотрудники таможни.  Общая сумма подакцизного товара составила свыше 34 тысяч рублей, – сообщили в Госпогранкомитете. 
 
Лидские пограничники за одни сутки нашли в вагонах контрабанду на 34 тысячи рублей
Лидские пограничники за одни сутки нашли в вагонах контрабанду на 34 тысячи рублей
 
В настоящее время проводится проверка граждан, причастных к противоправной деятельности.
 
 
 
 
 
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Сразу два случая перевозки контрабанды произошли на железнодорожной станции Бенякони. При оформлении на выезд из Беларуси грузового поезда сообщением...
 
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