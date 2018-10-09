Google Pixel 3 и Pixel 3 XL представлены официально

Google сегодня официально представила новые флагманские смартфоны — Pixel 3 и Pixel 3 XL. Об этом сообщает GSMArena .



Фото: theverge.com

Младший Google Pixel 3 получил экран на 5,5 дюйма с OLED-матрицей. Разрешение панели — 2160 на 1080 точек, выреза в верхней части дисплея нет.

Фронтальная панель включает мультимедийные стереодинамики, решетку разговорного спикера и сдвоенную селфи-камеру. Разрешение обоих модулей — 8 Мп (f/2.2). Дополнительный датчик — широкоугольный, на 97 градусов, и позволяет захватить в кадр больше пространства.



Google Pixel 3. Фото: theverge.com

Основная камера в Pixel 3 одинарная, на 12,2 Мп (f/1.8). Как и в смартфонах с двумя (или даже тремя) фотодатчиками, она может делать фотографии с размытием фона, но здесь для этого используются только программные алгоритмы.

Google Pixel 3 XL — увеличенная модификация устройства с OLED-дисплеем диагональю в 6,3 дюйма и разрешением 2960 на 1440 точек. В отличие от обычного Pixel 3 вверху его экрана располагается массивный «козырек» для двух фронтальных камер и разговорного динамика. Второй спикер для создания эффекта стерео расположили в нижней части аппарата.



Google Pixel 3 XL. Фото: theverge.com



Google Pixel 3 XL. Фото: theverge.com

Основная камера по техническим характеристикам повторяет таковую в Pixel 3, это же относится и к фронтальным фотодатчикам. На тыльной стороне обоих аппаратов находится вспышка и сканер отпечатков пальцев. Смартфоны защищены от попадания воды и пыли по стандарту IP68, а вот 3,5-мм разъема для наушников не предусмотрено.

Из более необычных «фишек» выделяются грани Active Sense, как в некоторых смартфонах HTC. На сдавливание боковых панелей можно зарегистрировать запуск различных функций и приложений.



Фото: theverge.com

Pixel 3 и Pixel 3 XL работают на процессоре Snapdragon 845 вместе с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища — 64/128 ГБ. Емкости аккумуляторов соответственно составляют 2915 и 3430 мА·ч для более миниатюрного и увеличенного аппаратов. В наличии и технология ускоренной и беспроводной подзарядки. Операционная система — Android 9 Pie.

Ниже — европейские цены новинок:

Pixel 3 на 64 ГБ — 860 евро;

Pixel 3 на 128 ГБ — 960 евро;

Pixel 3 XL на 64 ГБ — 960;

Pixel 3 XL на 128 ГБ — 1060.

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