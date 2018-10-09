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10 бюджетных масок, которые спасут вашу кожу в холода

10.10.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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Сухость и стянутость — бессменные спутники кожи в осенне-зимний период. Иногда их появление связано с неправильным уходом, но чаще — с резкими перепадами температур и низкой влажностью воздуха в квартире.

Правда, если с «погодой в доме» разобраться можно, то не выходить на улицу в ближайшие полгода уже не вариант. И столкнуться с неприятными последствиями холода и ветра все равно придется. Но редакция LADY нашла выход! И подготовила подборку бюджетных (в пределах 30 рублей) масок, которые выручат кожу в сложной ситуации.

В нашем списке осенних мастхэвов первыми значатся увлажняющие маски: они быстро устраняют сухость и шелушение. И к тому же подходят практически всем — даже обладательницам жирной кожи.

Тем, кто не любит маслянистые текстуры, наверняка понравится гелевая маска от Yves Rocher: производитель рекомендует наносить ее на 5 минут, а остатки смывать водой или убирать салфеткой. Фанатам натуральных средств рекомендуем присмотреться к маске с малиной и мелиссой из новой серии Botanic Spa Rituals от Bielenda: продукт имеет кремовую консистенцию и приятный аромат свежих ягод. А если вам нужно максимальное увлажнение за короткий срок, совместите привычный уход (увлажняющую сыворотку или крем) с альгинатной маской — например, от Organique.




Одного увлажнения недостаточно? Тогда обратите внимание на питательные средства. Например, на крем-маску с тыквой, медом и куркумой от BioWorld: она не только смягчает кожу, но и разглаживает мелкие морщинки. Хорошая питательная маска есть и в серии Pharmacos от ВИТЭКС: это средство идет с пометкой anti-age и даже содержит ретинилпальмитат (производное витамина А), однако вполне подойдет и тем, кому чуть за 20. Обе маски рекомендуется нанести на кожу на 5−10 минут, после чего смыть.

Если же с ожиданием и очищением заморачиваться не хочется, лучше присмотритесь к ночной маске Vine Sorbet от BelKosmex: она будет работать, пока вы спите.




Во время холодов держать в запасе успокаивающую маску будет совсем не лишним. Какую именно? Зависит от типа кожи: если она сухая, чувствительная и склонная к раздражениям, рекомендуем Soothing Chamomile от Nacomi. А вот обладательницам нормальной, комбинированной или жирной кожи на случай экстремальной ситуации лучше взять пару тканевых The solution Soothing от The Face Shop.




Кстати, осенью стоит прикупить не только «спасительные» маски, но и те, что содержат кислоты (а чем так полезны кислоты, можно узнать из нашей недавней подборки). Тем, кто уже знаком с AHA, можно без опаски использовать знаменитую тыквенную маску от Andalou Naturals. Если же в «кислотных» вопросах вы новичок, начните с минеральной Double Glow Peel Mask от Vichy: она достаточно мягкая и как раз есть в бюджетном формате — саше.



Материал подготовлен профессиональным косметиком 4 разряда.

 
 
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В нашем списке осенних мастхэвов вы найдете маски, которые подходят практически всем - даже обладательницам жирной кожи.
 
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