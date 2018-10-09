Сколько мужчин в Минске находятся в декретном отпуске

Декретный отпуск берут как папы, так и дедушки. «Статистики отдельно по папам мы не ведем. Мы говорим о мужчинах. Это может быть как папа, так и дедушка. В Минске на данный момент около 60 мужчин оформили декретный отпуск, — сказала она. — «Что касается мам, то они не досиживают в декрете до положенного срока. Такую динамику мы наблюдаем исходя из востребованности ясельных групп в детсадах. Их сегодня не хватает». Всего в Минске пособие по уходу за ребенком до трех лет сегодня получают 14 881 человек.