Функция редактирования отправленных сообщений появилась в Viber , сообщается на официальном сайте мессенджера.



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Для исправления текста нужно нажать на него и выбрать в появившемся меню пункт "Редактировать". После чего собеседник на своем телефоне увидит надпись "Исправлено".

Пока функция доступна в обновленной версии приложения только для пользователей Android, но вскоре планируется представить нововведение и для мобильных устройств систем iOS.