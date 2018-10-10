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Функция редактирования отправленных сообщений появилась в Viber

11.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Функция редактирования отправленных сообщений появилась в Viber, сообщается на официальном сайте мессенджера.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59590.php

Функция редактирования отправленных сообщений появилась в Viber

Для исправления текста нужно нажать на него и выбрать в появившемся меню пункт "Редактировать". После чего собеседник на своем телефоне увидит надпись "Исправлено".

Пока функция доступна в обновленной версии приложения только для пользователей Android, но вскоре планируется представить нововведение и для мобильных устройств систем iOS.

 
 
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Функция редактирования отправленных сообщений появилась в Viber, сообщается на официальном сайте мессенджера. Для исправления текста нужно нажать на него и...
 
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