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Какие дивиденды хочет получить Кремль от Беларуси?
Александр Лукашенко рассчитывает, что время работы Михаила Бабича в должности посла России в Беларуси станет периодом расцвета двухсторонних отношений. Об этом официальный белорусский лидер заявил 10 октября на встрече с российским дипломатом.
Методолог Владимир Мацкевич считает сам факт встречи Лукашенко с Бабичем несколько забавным.
— Если Путин приезжает в Могилев, и если будет в неформальной обстановке возможность снова с ним о чем-то поговорить, зачем еще при этом назначать встречу с его полномочным представителем? Тут какая-то чехарда. Судя по всему, не получается договориться ни с Путиным, ни с его полномочным представителем, который наверняка не делает ничего без согласования с тем, кто его назначил.
— Какие прорывные отношения имеет в виду белорусский президент?
— Сложно сказать. Настораживает сам факт частых встреч президентов и то, что ни на одной из них не достигаются сколь-нибудь значимые результаты. Судя по всему, отношения Беларуси и России в рамках союзного государства пришли к каким-то очень сложным проблемам, и все эти встречи регионов, как назначенная в Могилеве, — это пыль в глаза для маскировки возникающих сложностей. Можно предположить, что Россия, Кремль, Путин очень серьезно в чем-то давят на Лукашенко, и он не может игнорировать это давление, хотя и сопротивляется.
Владимир Мацкевич
— Что есть такое, о чем мы можем не знать, поскольку нынешнее обострение самое сильное за время каденции Путина?
— Обратите внимание, что в разных неофициальных и, в общем, сомнительных СМИ – сомнительных в том плане, что они подают не просто фейковую информацию, но часто очень тенденциозную и однонаправленную, все больше и от наших, и от сомнительных российских политиков звучат намеки на возможное наступление России на независимость Беларуси. Кто-то говорит об оккупации, но чаще говорят об этом маргинальные политики, кто-то угрожает экономическим давлением, кто-то просто подчеркивает значение разного рода переговоров по размещению российских военных подразделений в Беларуси.
Все эти разговоры можно игнорировать, поскольку они неофициальные и не подтверждаются документальными фактами, Но насторожиться стоило бы, так как не бывает дыма без огня. То есть, пока можно говорить о том, что имеет место быть давление Кремля на официальный Минск.
— Насколько это давление может быть опасно для официального Минска?
— Нужно исходить из того, что Москва хочет получить какие-то преимущества, дивиденды от Беларуси на сегодняшний момент. Россия сейчас испытывает большие экономические трудности. Как бы ни хорохорился Путин по поводу санкций и определенного давления Запада на Россию, это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Если это так, то Кремль пытается минимизировать свои расходы. Если в Москве действительно считают, что они во многом содержат белорусский режим за счет цен на энергоносители, за счет того, что закрываются глаза на несанкционированное распоряжение тем экспортом энергоносителей, который идет через Беларусь, то эта статья расходов для России сейчас стала существенной. И сейчас пытаются отыграть преференции и больше не поставлять Беларуси энергоносители по специальным ценам.
Кроме того, в России не очень любят конкуренцию со стороны Беларуси по некоторым товарным направлениям. Все эти молочные, мясные и прочие войны, Россия, наверное, желала бы прекратить, но это рыночная конкуренция, и белорусские производители пользуются всеми возможностями для увеличения своего экспорта в Россию.
— Сможет ли Бабич оправдать надежды Лукашенко, о которых говорилось на встрече в среду?
— Нет. Если до сих пор не удавалось решать эти вопросы на встречах Лукашенко и самого Путина, то каким образом это может решаться представителем российского президента? Скорее всего, одним из мотивов назначения Бабича не только простым послом, но и полномочным представителем по экономическим вопросам, было то, что Путину надоело решать мелкие вопросы непосредственно с Лукашенко, и он передает это на более низкий уровень. Но при этом не отказывается от всех своих требований и условий. Все условия и ограничения останутся, а власти у Бабича меньше, чем у самого Путина.
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Почему настораживает сам факт частых встреч президентов.
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