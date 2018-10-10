|
Абоненты МТС могут сделать безлимитные подарки ко Дню матери
11.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ко Дню матери (14 октября) абоненты МТС могут подарить мамам минуты или мегабайты для безлимитного общения в сети оператора, сообщили
Такой подарок можно сделать с помощью мобильного приложения "Мой МТС". Для этого нужно перейти в раздел "Подарок маме", выбрать один из подарков, ввести номер телефона мамы в специальной форме и нажать на "Отправить подарок". Вместе с ним маме придет SMS-поздравление. Безлимитные подарки будут действовать в течение трех календарных дней с момента подключения.
Акция продлится с 10 по 16 октября.
"Мой МТС" - приложение, которое позволяет абоненту решать основные вопросы обслуживания без посещения салона связи или звонка в call-центр. С его помощью можно получать актуальные данные о состоянии счета и остатках трафика, менять тариф, подключать или отключать услуги, пополнять счет с банковской карты.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ко Дню матери (14 октября) абоненты МТС могут подарить мамам минуты или мегабайты для безлимитного общения в сети оператора, сообщили БЕЛТА в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)