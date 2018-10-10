Абоненты МТС могут сделать безлимитные подарки ко Дню матери

Ко Дню матери (14 октября) абоненты МТС могут подарить мамам минуты или мегабайты для безлимитного общения в сети оператора, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТС.

Такой подарок можно сделать с помощью мобильного приложения "Мой МТС". Для этого нужно перейти в раздел "Подарок маме", выбрать один из подарков, ввести номер телефона мамы в специальной форме и нажать на "Отправить подарок". Вместе с ним маме придет SMS-поздравление. Безлимитные подарки будут действовать в течение трех календарных дней с момента подключения.

Акция продлится с 10 по 16 октября.

"Мой МТС" - приложение, которое позволяет абоненту решать основные вопросы обслуживания без посещения салона связи или звонка в call-центр. С его помощью можно получать актуальные данные о состоянии счета и остатках трафика, менять тариф, подключать или отключать услуги, пополнять счет с банковской карты.

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