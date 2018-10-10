ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестские кукольники выступят на фестивале в Москве

11.10.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Брестский театр кукол принимает участие в IX Международном фестивале театров кукол имени Образцова, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель заслуженного коллектива Беларуси Михаил Шавель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59596.php

Брестские кукольники выступят на фестивале в Москве

"Образцовфест" проходит с 5 по 14 октября в Государственном академическом Центральном театре кукол имени С.В.Образцова. В этом году фестиваль посвящен Году культуры в СНГ. Приглашения на форум получили театры кукол стран Содружества - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана.

Брестский театр кукол представит одну из последних своих работ - экспериментальный спектакль "Мой папа - птиц" в постановке Александра Янушкевича. Показ пройдет сегодня на Малой сцене Театра кукол имени Образцова. А 13 октября состоятся два показа этого спектакля в Московском театре кукол.

В российскую столицу труппа БТК вновь отправится 1 ноября, в этот раз - по приглашению белорусского посольства. Московской публике покажут спектакль "Фро", поставленный известным российским режиссером Русланом Кудашовым по мотивам одноименного рассказа Андрея Платонова. Эта работа удостоена двух наград IV Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия". Выступление состоится в Деловом и культурном комплексе посольства.

С 14 по 20 октября коллектив примет участие в IV Международном фестивале кукольных театров в Анкаре. Турецкому зрителю будет представлен один из самых титулованных спектаклей БТК - "Холстомер (История лошади)", созданный Русланом Кудашовым по мотивам повести Льва Толстого. В репертуаре театра эта постановка с 2005 года. За это время она полюбилась зрителям и была отмечена наградами на фестивалях многих стран.

Брестский театр кукол в этом году вновь поборется за награду Национальной театральной премии. В шорт-лист V Республиканского конкурса театрального искусства включен спектакль "Новая земля", поставленный Александром Янушкевичем по одноименной поэме классика белорусской литературы Якуба Коласа. Показ спектакля-номинанта состоится 23 ноября.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский театр кукол принимает участие в IX Международном фестивале театров кукол имени Образцова, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Появился первый документальный фильм по «делу Коржича»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика