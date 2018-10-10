Брестские кукольники выступят на фестивале в Москве

Брестский театр кукол принимает участие в IX Международном фестивале театров кукол имени Образцова, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель заслуженного коллектива Беларуси Михаил Шавель.



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"Образцовфест" проходит с 5 по 14 октября в Государственном академическом Центральном театре кукол имени С.В.Образцова. В этом году фестиваль посвящен Году культуры в СНГ. Приглашения на форум получили театры кукол стран Содружества - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана.

Брестский театр кукол представит одну из последних своих работ - экспериментальный спектакль "Мой папа - птиц" в постановке Александра Янушкевича. Показ пройдет сегодня на Малой сцене Театра кукол имени Образцова. А 13 октября состоятся два показа этого спектакля в Московском театре кукол.

В российскую столицу труппа БТК вновь отправится 1 ноября, в этот раз - по приглашению белорусского посольства. Московской публике покажут спектакль "Фро", поставленный известным российским режиссером Русланом Кудашовым по мотивам одноименного рассказа Андрея Платонова. Эта работа удостоена двух наград IV Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия". Выступление состоится в Деловом и культурном комплексе посольства.

С 14 по 20 октября коллектив примет участие в IV Международном фестивале кукольных театров в Анкаре. Турецкому зрителю будет представлен один из самых титулованных спектаклей БТК - "Холстомер (История лошади)", созданный Русланом Кудашовым по мотивам повести Льва Толстого. В репертуаре театра эта постановка с 2005 года. За это время она полюбилась зрителям и была отмечена наградами на фестивалях многих стран.

Брестский театр кукол в этом году вновь поборется за награду Национальной театральной премии. В шорт-лист V Республиканского конкурса театрального искусства включен спектакль "Новая земля", поставленный Александром Янушкевичем по одноименной поэме классика белорусской литературы Якуба Коласа. Показ спектакля-номинанта состоится 23 ноября.