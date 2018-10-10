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Sony скоро начнёт тестирование самой долгожданной функции PlayStation

11.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Sony подтвердила слухи о том, что у владельцев PlayStation появится возможность изменить идентификатор в PSN. Когда журналисты опубликовали инсайдерскую информацию о тестировании этой функции, геймеры наверняка обрадовались. Наконец можно будет исправить ошибки юности, сменить Rak1naMiDe на что-то более солидное, начать жизнь с чистого листа. Сведения подтвердились, однако без ложки дёгтя, как обычно, не обошлось.

Как сообщается в официальном блоге, совсем скоро стартует тестирование возможности переименовать учётную запись PSN. Первыми испытать её смогут пользователи, которые зарегистрированы в программе предварительного доступа PlayStation. В ходе смены PSN ID можно будет настроить отображение старого имени рядом с новым, однако решение нельзя будет изменить по завершении процесса.

У нововведения есть ряд ограничений. Во время тестирования менять PSN ID можно неограниченное число раз, однако бесплатным будет только первый. О стоимости последующих манипуляций пока не сообщают. Второй важный момент: функция совместима со всеми играми для PlayStation 4, вышедшими после 1 апреля 2018 года и некоторыми более ранними тайтлами. Кроме того, Sony предупреждает, что обладатели PS4, PS3 и PS Vita могут столкнуться с проблемами и ошибками, вызванными сменой ника. В таком случае пользователи могут безвозмездно вернуть свой прежний идентификатор, но лишь один раз, пока идут испытания.

 
 
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Sony подтвердила слухи о том, что у владельцев PlayStation появится возможность изменить идентификатор в PSN. Когда журналисты опубликовали инсайдерскую информацию о...
 
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