Белорусская пловчиха Шкурдай выиграла серебро юношеских Олимпийских игр на дистанции 50 м баттерфляем

В четвертый соревновательный день на III летних юношеских Олимпийских играх очередные комплекты наград разыграли пловцы. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем, сообщает НОК Беларуси .



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Фото: НОК Беларуси

На пути к этому финалу Настя одержала две победы: сперва безоговорочно выиграла квалификацию (26,56), а в полуфинале разделила первую строку с немкой Ангелиной Кехлер (26,65). Результат Насти в финале — 26,62 секунды. Ее превзошла шведская пловчиха Сара Шиневик (26,40). Замкнула тройку призеров россиянка Полина Егорова (26,68).

Тренер Анастасии Шкурдай Ольга Ясенович: «Результатом почти довольны. Медаль есть. Когда ехали в Аргентину, даже не строили планов, знали, что все девочки гораздо старше Насти. У нее еще все впереди. 11 октября ей предстоит преодолеть еще одну дистанцию. Хочется побороться и на сотне баттерфляем. Надеюсь, участие в юношеской Олимпиаде подтолкнет Настю к лучшим результатам в будущем».

15-летняя Анастасия родилась в Бресте. В этом году выиграла юниорский чемпионат мира в дисциплине 100 метров баттерфляем.

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Для белорусской команды это третья медаль на Играх в Буэнос-Айресе. Ранее золотую награду завоевал дзюдоист Артем Колосов. Серебряную — гребец академического стиля Иван Брынза. Еще одно золото в составе объединенной команды записал на свой счет Артем Колосов.