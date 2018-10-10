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Благотворительная акция на гребном канале - теплый плед для больных детей
11.10.2018 12:45 — Разное | Виртуальный Брест
13 октября в преддверии замечательного праздника День матери в Республике Беларусь в конференц-зале Брестского гребного канала состоится традиционное поздравительное мероприятие – большой благотворительный концерт. В этом году очередная затея с чествованием наших брестских мамочек совпало со Всемирным Днем хосписной и паллиативной помощи.
Мы предлагаем, разумеется на абсолютно добровольной основе (по мере возможностей), присоединится к этой благотворительной акции.
До начала праздничного мероприятия в фойе, с 16:00, на втором этаже Брестского гребного канала, будет проводиться сбор пледов для детишек чье детство, к прискорбию, обременено различными недугами. По итогам этого сбора представители благотворительного общественного объединения "Сердце детям" развезут презенты, в том числе и собранные одеяльца своим подопечным. Напомним, под опекой упомянутого объединения 28 семей - в каждой из них находится тяжело больной ребенок.
День матери на гребном канале
13 октября 2018 года в конференц-зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится большой благотворительный концерт «Нет без тревог ни дня, ни сна...», с участием известных в нашем регионе артистов, музыкантов, исполнителей и творческих коллективов:
Лаунж дуэт «ViKeyProject», вокальный дуэт «ProVanS», Анна Мусвидас с вокальной студией «Ангел», инструментальный дуэт «Куражбамбей», Марина Житенева, Александр Кривоносов, Владимир Ящук,
группа «Спасение», Наталья Каплина и вокально-эстрадная студия "Фантазия", Никита Щерба, творческий центр «Арт Пиппер», творческая студия «МагалиФФ», ансамбль танца «Белая Русь», Брестская студия хулахупинга "PUPSIHOOPer", школа танца "ШакИра", иллюзионный шоу дуэт оригинального жанра Сергей Полячук и Ксения Бычкова, а так же танцуют и поют дети студии «Май Бэби».
Ведущие концерта: Ирина и Александр Ментуз
Благотворительность: Традиционно наше мероприятие в рамках республиканского праздника День матери в Беларуси на Брестском гребном канале является благотворительным. В этом году наши сердца будут биться в унисон в направлении Брестского благотворительного общественного объединения "Сердце детям", в помощь и поддержку юных подопечных данного объединения.
Организаторы семейного праздника: Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле, Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста, Брестское городское отделение ОО «Белорусский союз женщин», Брестское городское молодежное общественное объединение «Наследие».
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13 октября в преддверии замечательного праздника День матери в Республике Беларусь в конференц-зале Брестского гребного канала состоится традиционное...
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