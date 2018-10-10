ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Благотворительная акция на гребном канале - теплый плед для больных детей

11.10.2018 12:45 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

13 октября в преддверии замечательного праздника День матери в Республике Беларусь в конференц-зале Брестского гребного канала состоится традиционное поздравительное мероприятие – большой благотворительный концерт. В этом году очередная затея с чествованием наших брестских мамочек совпало со Всемирным Днем хосписной и паллиативной помощи. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59605.php

Благотворительная акция на гребном канале - теплый плед для больных детей


В этот день, с некоторых пор детишкам с различными серьезными недугами дарят пледы, в знак укрытия, как символ оберега.

Мы предлагаем, разумеется на абсолютно добровольной основе (по мере возможностей), присоединится к этой благотворительной акции. 

До начала праздничного мероприятия в фойе, с 16:00, на втором этаже Брестского гребного канала, будет проводиться сбор пледов для детишек чье детство, к прискорбию, обременено различными недугами. По итогам этого сбора представители благотворительного общественного объединения "Сердце детям" развезут презенты, в том числе и собранные одеяльца своим подопечным. Напомним, под опекой упомянутого объединения 28 семей - в каждой из них находится тяжело больной ребенок.

День матери на гребном канале

13 октября 2018 года в конференц-зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится большой благотворительный концерт «Нет без тревог ни дня, ни сна...», с участием известных в нашем регионе артистов, музыкантов, исполнителей и творческих коллективов:

Лаунж дуэт «ViKeyProject», вокальный дуэт «ProVanS», Анна Мусвидас с вокальной студией «Ангел», инструментальный дуэт «Куражбамбей», Марина Житенева, Александр Кривоносов, Владимир Ящук,

группа «Спасение», Наталья Каплина и вокально-эстрадная студия "Фантазия", Никита Щерба, творческий центр «Арт Пиппер», творческая студия «МагалиФФ», ансамбль танца «Белая Русь», Брестская студия хулахупинга "PUPSIHOOPer", школа танца "ШакИра", иллюзионный шоу дуэт оригинального жанра Сергей Полячук и Ксения Бычкова, а так же танцуют и поют дети студии «Май Бэби».

Ведущие концерта: Ирина и Александр Ментуз 

В середине осени - 14 октября - Беларусь отмечает День матери, дата празднования которого приурочена к великому православному празднику - Покрову Пресвятой Богородицы. 

Зачастую слишком поздно мы замечаем, что все, чего мы добились в жизни, получилось благодаря маме. Ее теплому, ненавязчивому, порою просто незаметному участию. 
Никто в жизни не любит нас так, как мама. А часто ли мы отвечаем ей тем же? Не обижаем ли маму своим невниманием? 

Может быть, пришло время задуматься и обратить внимание на то, как дети беззаветно и верно любят своих мам и пап. Истоки Дня матери — в глубоком уважительном отношении к женщине-матери. На протяжении всей жизни у каждого человека самые теплые чувства, светлые и незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы. Она дает первые уроки нравственности, духовности, доброты и терпимости... 

Благотворительность: Традиционно наше мероприятие в рамках республиканского праздника День матери в Беларуси на Брестском гребном канале является благотворительным. В этом году наши сердца будут биться в унисон в направлении Брестского благотворительного общественного объединения "Сердце детям", в помощь и поддержку юных подопечных данного объединения. 

Организаторы семейного праздника: Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле, Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста, Брестское городское отделение ОО «Белорусский союз женщин», Брестское городское молодежное общественное объединение «Наследие».

С любовью к маме. С искренней благодарностью и признательностью, прославляя семейные ценности. 

Приходите всей семьей. 
Вход свободный.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59605.php

Благотворительная акция на гребном канале - теплый плед для больных детей

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 октября в преддверии замечательного праздника День матери в Республике Беларусь в конференц-зале Брестского гребного канала состоится традиционное...
 
Новости дня
Новости разные
 
"А не пробовала рот свой заткнуть?" Он вывел Соболенко на топ-уровень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика