Благотворительная акция на гребном канале - теплый плед для больных детей

13 октября в преддверии замечательного праздника День матери в Республике Беларусь в конференц-зале Брестского гребного канала состоится традиционное поздравительное мероприятие – большой благотворительный концерт. В этом году очередная затея с чествованием наших брестских мамочек совпало со Всемирным Днем хосписной и паллиативной помощи.



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В этот день, с некоторых пор детишкам с различными серьезными недугами дарят пледы, в знак укрытия, как символ оберега.

Мы предлагаем, разумеется на абсолютно добровольной основе (по мере возможностей), присоединится к этой благотворительной акции.

До начала праздничного мероприятия в фойе, с 16:00, на втором этаже Брестского гребного канала, будет проводиться сбор пледов для детишек чье детство, к прискорбию, обременено различными недугами. По итогам этого сбора представители благотворительного общественного объединения "Сердце детям" развезут презенты, в том числе и собранные одеяльца своим подопечным. Напомним, под опекой упомянутого объединения 28 семей - в каждой из них находится тяжело больной ребенок.

День матери на гребном канале

13 октября 2018 года в конференц-зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится большой благотворительный концерт «Нет без тревог ни дня, ни сна...», с участием известных в нашем регионе артистов, музыкантов, исполнителей и творческих коллективов:

Лаунж дуэт «ViKeyProject», вокальный дуэт «ProVanS», Анна Мусвидас с вокальной студией «Ангел», инструментальный дуэт «Куражбамбей», Марина Житенева, Александр Кривоносов, Владимир Ящук,

группа «Спасение», Наталья Каплина и вокально-эстрадная студия "Фантазия", Никита Щерба, творческий центр «Арт Пиппер», творческая студия «МагалиФФ», ансамбль танца «Белая Русь», Брестская студия хулахупинга "PUPSIHOOPer", школа танца "ШакИра", иллюзионный шоу дуэт оригинального жанра Сергей Полячук и Ксения Бычкова, а так же танцуют и поют дети студии «Май Бэби».

Ведущие концерта: Ирина и Александр Ментуз

В середине осени - 14 октября - Беларусь отмечает День матери, дата празднования которого приурочена к великому православному празднику - Покрову Пресвятой Богородицы. Зачастую слишком поздно мы замечаем, что все, чего мы добились в жизни, получилось благодаря маме. Ее теплому, ненавязчивому, порою просто незаметному участию.

Никто в жизни не любит нас так, как мама. А часто ли мы отвечаем ей тем же? Не обижаем ли маму своим невниманием?



Может быть, пришло время задуматься и обратить внимание на то, как дети беззаветно и верно любят своих мам и пап. Истоки Дня матери — в глубоком уважительном отношении к женщине-матери. На протяжении всей жизни у каждого человека самые теплые чувства, светлые и незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы. Она дает первые уроки нравственности, духовности, доброты и терпимости...

Благотворительность: Традиционно наше мероприятие в рамках республиканского праздника День матери в Беларуси на Брестском гребном канале является благотворительным. В этом году наши сердца будут биться в унисон в направлении Брестского благотворительного общественного объединения "Сердце детям", в помощь и поддержку юных подопечных данного объединения.

Организаторы семейного праздника: Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле, Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста, Брестское городское отделение ОО «Белорусский союз женщин», Брестское городское молодежное общественное объединение «Наследие».



С любовью к маме. С искренней благодарностью и признательностью, прославляя семейные ценности.



Приходите всей семьей.

Вход свободный.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59605.php

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