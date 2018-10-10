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Березовским РОВД разыскивается гражданин Юзефович Иван Николаевич
11.10.2018 12:45 — Разное | Виртуальный Брест
Уроженец и житель д. Ярцевичи, ул. Пушкина, д.47, Березовского района, Брестской области, который находясь на сезонных заработках в поселке Ямонтово, Московской области, 23.04.2018 ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Объявлен в межгосударственный розыск. Юзефович И.Н. документирован паспортом серии АВ №2348602 выданным Белоозерским ОМ, 09.09.2010.
Приметы: на вид 50-60 лет, рост 165 - 175 см., худощавого телосложения, волос черный с сединой, глаза голубого цвета, нос прямой, уши большие, размер обуви 42. Особых примет не имеет.
Просим граждан, которые обладают информацией о месте нахождения Юзефовича И.Н., сообщить в милицию по тел.102.
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Уроженец и житель д. Ярцевичи, ул. Пушкина, д.47, Березовского района, Брестской области, который находясь на сезонных заработках в поселке Ямонтово, Московской...
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