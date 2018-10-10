Березовским РОВД разыскивается гражданин Юзефович Иван Николаевич

Уроженец и житель д. Ярцевичи, ул. Пушкина, д.47, Березовского района, Брестской области, который находясь на сезонных заработках в поселке Ямонтово, Московской области, 23.04.2018 ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно.



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Объявлен в межгосударственный розыск. Юзефович И.Н. документирован паспортом серии АВ №2348602 выданным Белоозерским ОМ, 09.09.2010.

Приметы: на вид 50-60 лет, рост 165 - 175 см., худощавого телосложения, волос черный с сединой, глаза голубого цвета, нос прямой, уши большие, размер обуви 42. Особых примет не имеет.

Просим граждан, которые обладают информацией о месте нахождения Юзефовича И.Н., сообщить в милицию по тел.102.