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Аварийный "Союз" приземлился в Казахстане

11.10.2018 12:19 — Разное | Интерфакс  
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Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане, сообщил "Интерфаксу" источник в органах воздушного поиска и спасения.

"Есть посадка", - сказал источник.

В четверг международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась с космодрома Байконур на МКС. В составе экипажа космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

При запуске корабля произошла авария. По данным источника, "авария произошла на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют"

С экипажем есть связь. Все живы.

 
 
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Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане, сообщил "Интерфаксу" источник в органах воздушного поиска и...
 
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