Авария ракеты "Союз" произошла во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане, сообщает ТАСС.

"Авария носителя", - сказал диктор во время трансляции пуска. По его словам, экипаж "Союза МС-10" перешел в режим баллистического спуска.

На борту "Союза МС-10" находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

На данный момент известно, что экипаж вышел на связь, с ними все в порядке.

По данным РИА Новости, экипаж аварийно приземлится на Землю, ориентировочно, в Казахстане.

Автономный полет "Союза" должен был пройти по шестичасовой схеме. Стыковка "Союза" с орбитальной станцией планировалась 11 октября в 17.44 по минскому времени. Космонавты должны были провести на орбите 187 суток.





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