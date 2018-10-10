Праздник для пожилых мам



Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста Свислочского центра социального обслуживания населения организовало для своих посетителей теплую встречу под названием «Главное слово в нашей судьбе – мама». Повод – приближающийся День матери.

Посетители отделения – это пожилые люди, находящиеся на заслуженном отдыхе, в основном, женщины. Женщины, которые успели сделать в своей жизни многое, а самое важное – стали матерями, вырастили и воспитали своих сыновей и дочерей. Поэтому они – главные героини тематической встречи.

Приглашение свислочского отделения разделить радость праздника с охотой приняли коллеги из Волковыска. Все вместе прожили замечательные часы общения, наполненные поздравлениями, пожеланиями, песнями, стихами, конкурсами.





























Наталья ТУРКО.

Фото автора.