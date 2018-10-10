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Аэропорт "Киев" планирует в 2019г увеличить пассажиропоток на 25-30%

11.10.2018 18:52 — Разное | Интерфакс  
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Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) планирует в 2019 году увеличить пассажиропоток на 25-30% по сравнению с текущим годом.

"На следующий год запланирован рост пассажиропотока в районе 25-30% от существующего", - сказал глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский на конференции в аэропорту в четверг.

В 2018 году планируется обслужить 2,6 млн человек. Как уточнили в пресс-службе авиапредприятия, ранее озвученный прогноз на 2018 год в 2,8 млн пассажиров был уменьшен в связи с уходом Fly Dubai и снижением плотности графика полетов Nordica.

Как сообщалось, аэропорт "Киев" планирует завершить работы по реконструкции и расширению основного терминала "А" с 14 тыс. до 23,5 тыс. кв. м до мая 2019 года, стоимость проекта - 630 млн гривен ($22,5 млн по текущему курсу - ИФ).

Международный аэропорт "Киев" расположен в 7 км от центра столицы. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место на Украине. Рабочие площади аэропорта составляют три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа Boeing-737, A-320.

Аэропорт "Киев" за 9 месяцев 2018 года обслужил 2,165 млн пассажиров, что на 57,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года, в том числе, в сентябре рост пассажиропотока составил 30,6%, до 307,5 тыс. человек.

 
 
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Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) планирует в 2019 году увеличить пассажиропоток на 25-30% по сравнению с текущим годом. "На следующий год...
 
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