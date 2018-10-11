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Курс доллара становится необъяснимым

11.10.2018 23:32 — Разное | UDF  
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Фото: ТАСС
Курс доллара к основным мировым валютам в четверг утром опускается, тогда как иена дорожает к доллару, инвесторы осторожничают на фоне падения мировых бирж.

По состоянию на 7.48 мск курс евро к доллару рос до 1,1561 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1522 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 112,24 иены за доллар со 112,28 иены, при этом в ходе торгов показатель опускался ниже 112 пунктов. Индекс доллара уменьшался на 0,28%, до 95,24 пункта, сообщает ПРАЙМ.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию к закрытию торгов среды поднялся на 0,53%, до 66,6 рубля, курс евро - на 0,92%, до 76,85 рубля на фоне снижения стоимости фьючерса на нефть марки Brent на 1,74% - до $83,52 за баррель.

По итогам торгов среды американские рынки упали на 3-4% на фоне роста доходности 10-летних гособлигаций США, которая остается на максимумах 2011 года. Биржи Азии снижаются на 2,5-5,5%. Инвесторы также обратили внимание на комментарии президента США Дональда Трампа, который на фоне падения бирж заявил, что американский центробанк — Федеральная резервная система — "спятила" с повышением учетной ставки.

"В условиях обеспокоенности по поводу роста волатильности доллар обычно чувствует себя хорошо… Похоже, появилось рассогласование, и нет четкого объяснения, почему доллар не получил поддержку на фоне настроений ухода от риска. Иена продолжает во всей красе демонстрировать свою роль предпочтительного безопасного актива", — рассказал агентству Рейтер глава валютного отдела по азиатским рынкам Aviva Investors Стюарта Ритсона (Stuart Ritson).

Позднее в четверг инвесторы ожидают данные по инфляции в США в сентябре. Эксперты ожидают замедления инфляции за отчетный месяц до 2,4% в годовом выражении со значения августа в 2,7%.

 
 
Ссылка на источник 24
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Инвесторы осторожничают на фоне падения мировых бирж.
 
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