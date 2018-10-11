|
В Японии произошло второе за сутки землетрясение
12.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня в районе Большого Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.
Эпицентр подземного толчка находился на севере в префектуры Тиба, прилегающей с востока к Токио. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. О пострадавших или разрушениях данных не поступало, угрозы цунами нет.
Это землетрясение ощущалось в обширном районе, включая всю территорию Токио.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,6, которое произошло сегодня в северной части Японии. Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Хоккайдо, очаг залегал на глубине 30 км. Информации о пострадавших или разрушениях также пока нет. Была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня в районе Большого Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)