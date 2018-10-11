ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия не будет поставлять в Беларусь бензин и дизтопливо до конца 2019 года

12.10.2018 12:11 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Россия не будет поставлять в Беларусь бензин и дизтопливо до конца 2019 года
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Беларусь и Россия уже согласовали индикативные балансы по нефтепродуктам до конца текущего года и на весь следующий. Предусматривается, что из России в течение этого времени не будут поставляться в Беларусь бензин, дизтопливо и мазут.

«Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута – в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели», – цитирует ТАСС министра энергетики России Александра Новака.

В то же время, по его словам, соглашение подразумевает сохранение поставок определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси – продукции нефтехимических заводов.

Он отметил, что протокол, который подписан – это приложение к соглашению, действующему между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле МТС и velcom предлагают безлимиты за рубль в месяц. В салонах - толпы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика