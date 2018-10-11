Россия не будет поставлять в Беларусь бензин и дизтопливо до конца 2019 года

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Беларусь и Россия уже согласовали индикативные балансы по нефтепродуктам до конца текущего года и на весь следующий. Предусматривается, что из России в течение этого времени не будут поставляться в Беларусь бензин, дизтопливо и мазут.

ТАСС министра энергетики России Александра Новака. «Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута – в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели», – цитируетминистра энергетики России Александра Новака.

В то же время, по его словам, соглашение подразумевает сохранение поставок определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси – продукции нефтехимических заводов.

Он отметил, что протокол, который подписан – это приложение к соглашению, действующему между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.