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На 45-м году жизни умер предправления “Технобанка”

12.10.2018 13:03 — Разное | Партизан  
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В четверг, 11 октября, на 45-м году жизни скоропостижно скончался председатель Правления ОАО “Технобанк” Дмитрий Михалевич.

Дмитрий Леонидович родился в Минске 13 января 1973 года. Работать в банковской сфере начал ещё во время учёбы на третьем курсе БГЭУ. Ему удалось построить успешную карьеру, пройдя путь от специалиста до председателя Правления банка, передает "Еврорадио".



“Нет больше с нами яркого лидера, профессионала своего дела, мудрого советчика и просто доброго, светлого человека, образца жизнелюбия, оптимизма и человечности. Жизненная позиция Дмитрия Леонидовича достойна стать примером для всех нас”, — отмечают коллеги Михалевича в некрологе на сайте ОАО "Технобанк".

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 11 октября, на 45-м году жизни скоропостижно скончался председатель Правления ОАО “Технобанк” Дмитрий Михалевич.
 
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