На 45-м году жизни умер предправления “Технобанка”

"Еврорадио" . Дмитрий Леонидович родился в Минске 13 января 1973 года. Работать в банковской сфере начал ещё во время учёбы на третьем курсе БГЭУ. Ему удалось построить успешную карьеру, пройдя путь от специалиста до председателя Правления банка, передает













“Нет больше с нами яркого лидера, профессионала своего дела, мудрого советчика и просто доброго, светлого человека, образца жизнелюбия, оптимизма и человечности. Жизненная позиция Дмитрия Леонидовича достойна стать примером для всех нас”, — отмечают коллеги Михалевича в некрологе на сайте ОАО "Технобанк".