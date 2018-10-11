|
На 45-м году жизни умер предправления “Технобанка”
В четверг, 11 октября, на 45-м году жизни скоропостижно скончался председатель Правления ОАО “Технобанк” Дмитрий Михалевич.
Дмитрий Леонидович родился в Минске 13 января 1973 года. Работать в банковской сфере начал ещё во время учёбы на третьем курсе БГЭУ. Ему удалось построить успешную карьеру, пройдя путь от специалиста до председателя Правления банка, передает
“Нет больше с нами яркого лидера, профессионала своего дела, мудрого советчика и просто доброго, светлого человека, образца жизнелюбия, оптимизма и человечности. Жизненная позиция Дмитрия Леонидовича достойна стать примером для всех нас”, — отмечают коллеги Михалевича в некрологе на сайте ОАО "Технобанк".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 11 октября, на 45-м году жизни скоропостижно скончался председатель Правления ОАО “Технобанк” Дмитрий Михалевич.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)