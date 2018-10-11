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Экономист: Это тот самый случай про собаку, которая не лаяла
Экономист Сергей Чалый прокомментировал «совершенно удивительный» случай, произошедший с премьер-министром.
Инцидент произошел во время представление Сергея Румаса в должности премьер-министра парламенту. Не дожидаясь его программного выступления, журналисты отдельных государственных изданий покинули зал. Эксперты заподозрили в этой ситуации неладное.
– Это тот самый случай про собаку, которая не лаяла, – прокомментировал случившееся экономист Сергей Чалый в своей программе
По мнению эксперта, самая неконспиративная гипотеза заключается в том, что госСМИ «просто не захотели лишний раз напоминать, что это не единоличное решение» Лукашенко назначать премьер-министра. Именно поэтому был включен режим полного молчания.
Не исключает эксперт и другой версии – неких завуалированных трений между Лукашенко и Румасом.
– Вспомните, за что глава государства снимал предыдущее правительство. За «волокиту». Под этим словом имелось в виду то, что у людей было собственное мнение на то, что нужно экономике… Начали какие-то реформы предлагать, не выполнять поручения по повышению зарплат, – напоминает Чалый.
По словам экономиста, в понимании Лукашенко реформы являются фактором, вредящим благосостоянию населения:
– А теперь послушайте, что говорит Румас. Он говорит, что его главная задача – это повышение уровня и качества жизни населения. Но при этом отмечает, что это возможно только при благополучном состоянии экономики. А для этого нужны реформы… То есть, в глазах Лукашенко реформы – это ужас, крах и нищета населения. А в фрейминге премьера – это главное условие достижения цели благосостояния населения.
Эксперт считает, что премьер в своих выступлениях частенько допускает выражения «на грани фронды»: например, настаивает на улучшении качества управления государственным сектором экономики:
– Он даже сказал на заседании Совмина: нужно выстроить реально действующую систему управления хозяйством и обществом. То есть, это означает, что сейчас она или не выстроенная или не действующая? Еще Румас призвал реформировать государственные предприятия, которые несут «фискальные риски» для экономики. И упрекнул руководителей предприятий, которые «думают о чем угодно, кроме экономической выгоды».
Возможно, именно такие расхождения во взглядах между главой государства и премьером как раз являются причиной прохладного отношения к последнему со стороны госСМИ.
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Экономист Сергей Чалый прокомментировал «совершенно удивительный» случай, произошедший с премьер-министром.
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