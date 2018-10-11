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Экономист: Это тот самый случай про собаку, которая не лаяла

12.10.2018 12:18 — Разное | Партизан  
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Экономист Сергей Чалый прокомментировал «совершенно удивительный» случай, произошедший с премьер-министром.

Инцидент произошел во время представление Сергея Румаса в должности премьер-министра парламенту. Не дожидаясь его программного выступления, журналисты отдельных государственных изданий покинули зал. Эксперты заподозрили в этой ситуации неладное.

– Это тот самый случай про собаку, которая не лаяла, – прокомментировал случившееся экономист Сергей Чалый в своей программе «Экономика на пальцах». – Это совершенно удивительная вещь: ни одной новости в новостях. На моей памяти такого никогда не было. На минуточку, это же второй пост в стране – если что вдруг, не дай бог, случается, то исполняющим обязанности моментально становится премьер… И об утверждении Румаса вообще ни слова!

По мнению эксперта, самая неконспиративная гипотеза заключается в том, что госСМИ «просто не захотели лишний раз напоминать, что это не единоличное решение» Лукашенко назначать премьер-министра. Именно поэтому был включен режим полного молчания.

Не исключает эксперт и другой версии – неких завуалированных трений между Лукашенко и Румасом.

– Вспомните, за что глава государства снимал предыдущее правительство. За «волокиту». Под этим словом имелось в виду то, что у людей было собственное мнение на то, что нужно экономике… Начали какие-то реформы предлагать, не выполнять поручения по повышению зарплат, – напоминает Чалый.

По словам экономиста, в понимании Лукашенко реформы являются фактором, вредящим благосостоянию населения:

– А теперь послушайте, что говорит Румас. Он говорит, что его главная задача – это повышение уровня и качества жизни населения. Но при этом отмечает, что это возможно только при благополучном состоянии экономики. А для этого нужны реформы… То есть, в глазах Лукашенко реформы – это ужас, крах и нищета населения. А в фрейминге премьера – это главное условие достижения цели благосостояния населения.

Эксперт считает, что премьер в своих выступлениях частенько допускает выражения «на грани фронды»: например, настаивает на улучшении качества управления государственным сектором экономики:

– Он даже сказал на заседании Совмина: нужно выстроить реально действующую систему управления хозяйством и обществом. То есть, это означает, что сейчас она или не выстроенная или не действующая? Еще Румас призвал реформировать государственные предприятия, которые несут «фискальные риски» для экономики. И упрекнул руководителей предприятий, которые «думают о чем угодно, кроме экономической выгоды».

Возможно, именно такие расхождения во взглядах между главой государства и премьером как раз являются причиной прохладного отношения к последнему со стороны госСМИ.

 

 
 
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Экономист Сергей Чалый прокомментировал «совершенно удивительный» случай, произошедший с премьер-министром.
 
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