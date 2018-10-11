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Любовь Юрьева: «Чтобы песня летела, ее нужно жить»

12.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Маленькая Любочка суетится. Сегодня у нее очередной концерт. Соберутся бабушки со всей улицы, а, услышав звонкий голос исполнительницы, поспешат “на шоу” и зрители соседних. Именно так начиналась вокальная карьера Любови Юрьевой, художественного руководителя РЦК “Мир”.

Конечно, в детстве многие девочки устраивают импровизированные концерты, только вот у Любови Анатольевны это увлечение переросло в профессию. Вот уже почти два десятка лет она радует зрителей своими номерами.
Откуда у обычной девчонки из деревни Чернявки такое стремление к сцене? Может от отца, что играл на гармошке? Или от мамы, которая водила Любочку с собой на репетиции художественной самодеятельности в местный клуб? Или это судьба?
Как бы ни было, но сколько себя помнила Л.А. Юрьева, а стоило ей услышать музыку и она уносилась в совсем другой мир. Еще в 3-ем классе, когда ей и одноклассникам предложили нарисовать свою будущую профессию, Люба нарисовала девушку с микрофоном.
Однако, после школы поступила на швею, но, быстро осознав, что это дело не ее жизни, отправилась покорять училище культуры. Мечтала, правда, танцевать. Вот только при поступлении стало ясно, что соперничать с девушками, которые окончили школы искусств по классу хореографии, ей будет не под силу. Но преподаватели Любовь уже заметили, оценили потенциал, и предложили отделение хорового дирижирования. С успехом закончив училище, Любовь Анатольевна приобрела не профессию, а свой собственный, любимый путь в жизни.
Со временем получила высшее образование, воплотила в жизнь многие проекты и сегодня смотрит лишь вперед, туда, где еще много-много нереализованных задумок и идей. А если и оглянется назад, то с радостью: уверена, что когда-то все сделала правильно.
— Я просто безумно люблю петь, — признается она в беседе. – Все люблю: и классику, и рок, и эстраду, и народные. И дома пою. Вот мою посуду и пою, еще и пританцовывать могу. Грущу – пою. Радуюсь – пою. Музыка… она где-то внутри меня живет, и мы с ней одно целое.
— Кроме сольной карьеры Любовь Анатольевна в 2005 году придумала трио “Горлица”, которое в 2011 получило звание народного. “Горлица — это лесная птица из породы голубей. Но в старину так называли возлюбленную. Она символ верности, женственности, — рассказывает Л.А. Юрьева. – Мы и репертуар для трио стараемся выбирать “девчачий”, в своих песнях рассказываем о любви, надеждах. И эти песни, они как и мысли девушек, чуть легкие, чуть наивные”.
Впрочем, откровенно говорит артистка, что песни ее “взрослеют” вместе с ней. “Естественно, вокалисту важно, чтобы песня в его исполнении понравилась зрителям. Это важно. Певец выбирает песню, репетирует ее, вкладывая в нее собственные эмоции и душу. Исполняя ее, он словно передает их зрителям, отдача от которых и есть возврат этих эмоций. Они наполняют исполнителя, словно возмещая затраченные силы, — делится Любовь Юрьева. – Поэтому важно исполнять “свои песни”, те которые сам певец может прочувствовать, иначе не будет контакта со зрителем”.
— А как же передать эмоции? Если нужно спеть веселую песню, а вам грустно? – интересуюсь у моей собеседницы.
— Любой исполнитель готовится к выступлению. Настраивает себя. Что-то вспоминает. Грустно – нужно вспомнить или представить что-то смешное из жизни, — чуть-чуть приоткрывает тайны вокалистка. – А вообще артист не имеет право показывать зрителю собственные эмоции, только те, что предусмотрены репертуаром концерта. Если это новогоднее мероприятие, к примеру, и всем весело, то и артист должен демонстрировать веселье.
— Но ведь это эмоционально тяжело?
— Такую профессию мы выбрали. Главная задача артиста – передать музыкальный замысел и эмоциональную глубину произведения посредством использования вокального искусства и актерского мастерства. Да, порой, это требует больших душевных сил. Например, при исполнении военных песен. Бывает, что слезы сами наворачиваются.
Но, наверное, в этом и есть секрет успеха Любови Юрьевой: каждую песню она чувствует, а потому с такой кажущейся нам легкостью, она несет ее зрителям.
А еще, как шутит Любовь Анатольевна, она заслуженная ветеран-Снегурочка Хотимского района. Шутка ли, почти 15 лет в этой роли. В свое время ее дочь Диана очень гордилась мамой, согласитесь, не каждая девочка может похвастаться тем, что ее мама – внучка самого деда Мороза. А спустя годы и сама превратилась в Снегурочку – выступала в этой роли, будучи студенткой колледжа. Правда, не искусств.
— Что никто из детей не пошел по вашим стопам?
— Большие надежды возлагаю на сына Ваню, — признается моя собеседница. – Он еще дошкольник, но очень любит музыку и танцевать. Так что, быть может, воплотится в нем моя мечта о хореографии…
Стоит заметить, что на Любови Анатольевны лежит большая ответственность, ведь сейчас сольная карьера отошла на второй план. Как художественный руководитель она отвечает за каждое мероприятие, проходящее в районном центре культуры: отсматривает номера, что-то поправляет в них, вносит коррективы, без ее участия не проходит ни одна репетиция. Люди творческие – сложные и ранимые, так что Любовь Юрьева старается в этой своей эпостасии быть психологом, очень тактично и вежливо разъяснять коллегам какие-то нюансы.
— В преддверии нашего профессионального праздника не могу удержаться, чтобы не поздравить коллег. Пожелать им творческих успехов, здоровья и семейного благополучия, — говорит в завершении Л.А. Юрьева, а мы присоединяемся: “Радуйте, наши дорогие работники культуры, нас и далее своим созидательным трудом и пусть Музы никогда вас не покидают!”

Анна МАВИЧ.
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Маленькая Любочка суетится. Сегодня у нее очередной концерт. Соберутся бабушки со всей улицы, а, услышав звонкий голос исполнительницы, поспешат “на шоу” и...
 
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