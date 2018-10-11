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В Московском районе города Бреста вручены ордена Матери многодетным матерям

12.10.2018 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Роль мамы в жизни каждого из нас очень велика! Она всегда живет в сердце и душе каждого ребенка. Мама – первое слово, которое мы говорим, мама – это наша жилетка, куда мы можем поплакать, мама – это любовь, забота, тепло, когда мы в этом нуждаемся. Мама – это целый мир!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59659.php

Бреста вручены ордена Матери многодетным матерям " alt="В Московском районе города Бреста вручены ордена Матери многодетным матерям ">

В канун замечательного праздника – Дня Матери в администрации Московского района г.Бреста состоялось чествование матерей, награждённых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №387 от 24 сентября 2018 года орденом Матери.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59659.php

В Московском районе города Бреста вручены ордена Матери многодетным матерям

Для справки: Орден Матери учрежден Указом Президента Республики Беларусь №430 от 19 октября 1995 года. Орденом Матери награждаются женщины, родившие и достойно воспитавшие пять и более детей. Представление многодетной матери к награждению производится при достижении младшим ребенком возраста одного года. За период с 1995 года в Московском районе награждено орденом Матери 277 женщин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59659.php

В Московском районе города Бреста вручены ордена Матери многодетным матерям

В торжественной обстановке в зале церемониалов администрации района ордена матери из рук главы администрации Московского района Вячеслава Дашкевича и депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Дашко получили шесть многодетных матерей.

Обращаясь к присутствующим, Вячеслав Дашкевич отметил, что материнство действительно великий дар и великий труд, ежедневный, ежечасный, потому что мамы даже во сне беспокоятся за своих детей, но эти заботы и хлопоты приносят каждый день много радости и тепла. 

Поздравляя с заслуженной наградой многодетных мам, Анатолий Дашко пожелал им крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни, каждодневной радости успехам своих детей,а слез на глазах - только от счастья!

 
Теги: Брест
 
 
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Роль мамы в жизни каждого из нас очень велика! Она всегда живет в сердце и душе каждого ребенка. Мама – первое слово, которое мы говорим, мама – это наша жилетка,...
 
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