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На Форуме регионов в Могилеве заключили контрактов на 500 млн долларов

12.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Форум регионов Беларуси и России проходит в Могилеве. Губернаторы, дипломаты, бизнесмены двух стран приняли в нем участие. На саммит регионов прибыли и президенты – Александр Лукашенко и Владимир Путин. О чем договорились, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Пятому Форуму регионов, кажется, способствует и погода. Вчера в Могилеве было пасмурно, сегодня солнечно. Тепло встретились и сами лидеры. Александр Лукашенко и Владимир Путин из аэропорта на Форум ехали в одном автомобиле. По прибытии президенты сперва провели двустороннюю встречу. Лукашенко поприветствовал гостя и рассказал, что у него к Могилеву особое отношение. Ведь здесь он учился. Впрочем, считает белорусский лидер, и для всех россиян Могилев тоже не чужой город.

«По настроению знаю, что вы чувствуете себя как дома на этом клочке можно сказать русской земли. Я бы даже сказал город больше русский, чем белорусский, это восток Беларуси. Всегда рады видеть вас здесь. Это отчасти и моя родина, где я ходил своими ногами почти босиком, учился здесь, работал», – сказал белорусский лидер.

«Город действительно очень милый, симпатичный, прибранный, мы ехали любовались. Хочу поблагодарить жителей за гостеприимство, видно. И хочу сказать слова благодарности руководителям города, которые содержат его в очень приличном состоянии», – отметил Путин.

После двусторонней встречи Лукашенко и Путин проследовали в зал, где собрались все участники Форума регионов. На пленарном заседании много говорили о торговле. Так, товарооборот сегодня составляет между двумя странами почти 35 миллиардов. Хотя, как отметили президенты, могло быть и больше. Вполне по силам и 50 миллиардов. Лукашенко отметил, что в торговле есть и трудности.  К примеру, белорусский президент считает, что нужно больше заниматься реальным импортозамещением у себя, а не покупать товары в третьих странах. Себе дороже ведь. Также Лукашенко говорил и барьерах.

«Нашими главными задачами продолжают оставаться устранения всяких ограничений во взаимной торговле и обеспечении равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Скажу откровенно, нам с президентом России вдвоем хотелось бы меньше заниматься проблемами, которые должны решаться на уровне правительств, ведомств, министерств и регионов», – отметил Лукашенко.

Путин в свою очередь рассказал участникам форума о совместных проектах. Самым крупным на сегодня проектом двух стран он назвал строительство белорусской АЭС.

«Первый энергоблок будет запущен в конце 2019 года, а вся станция – в 2020. Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, электростанцию вам строим. Но это, безусловно, улучшит ситуацию с энергоснабжением и экономикой», – сказал российский лидер.

Форум регионов в Могилеве уже завершается. Сейчас заключается контракты. К слову, соглашений подписано более 70-ти. Это рекорд. Сумма соглашений – на полмиллиарда долларов. Уже есть идеи на счет следующего форума. Его Лукашенко предложил посвятить молодежной тематике. Ведь именно за молодежью будущее. И они будут решать, как жить в белорусам и россиянам в Союзном государстве.



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Теги: Могилев
 
 
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Следующий форум президент Беларуси Александр Лукашенко предложил посвятить молодежной тематике.
 
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