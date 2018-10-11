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В центре Слуцка появилась «смелая» ондатра, местные жители снимают её на видео
12.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Кроме традиционного семейного «покормить уточек» на набережной Случи в самом центре Слуцка появилось ещё одна народная забава.
С начала октября случчане публикуют в Instagram-сторис видео забавного зверька и отмечают в публикациях профиль
Животное не боится людей и достаточно близко подпускает к себе желающих сделать фото.
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С начала октября случчане публикуют в Instagram-сторис видео забавного зверька. Сперва ондатру видели в реке возле первой школы, потом напротив «мостика влюблённых» и...
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