В центре Слуцка появилась «смелая» ондатра, местные жители снимают её на видео

Кроме традиционного семейного «покормить уточек» на набережной Случи в самом центре Слуцка появилось ещё одна народная забава.

С начала октября случчане публикуют в Instagram-сторис видео забавного зверька и отмечают в публикациях профиль @slutskgorod . Сперва ондатру видели в реке возле первой школы, потом напротив «мостика влюблённых» и возле улицы 8 Марта.

Животное не боится людей и достаточно близко подпускает к себе желающих сделать фото.

Ондатра — млекопитающее подсемейства полёвок отряда грызунов; единственный вид рода ондатр ( Wikipedia.org ). Это полуводный грызун родом из Северной Америки, акклиматизированный в Евразии, в том числе в России. Ондатра ведёт полуводный образ жизни, селится по берегам рек, озёр, каналов и особенно охотно - пресноводных болот. Она предпочитает мелководные (1—2 м глубиной), не промерзающие водоёмы с берегами, покрытыми густой травянистой растительностью. Весной и осенью ондатры, не имеющие своих семей и кормовых участков, совершают дальние миграции в поисках свободных водоёмов. Активны ондатры круглосуточно, но чаще всего после заката и рано утром, питаются прибрежными и водными растениями. Как правило, ондатры не бояться людей.



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