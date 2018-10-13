Сегодня маленькие дети поздравят своих мам самодельными открытками, прочитают стихи, а кто-то споет разученные в саду песни. Взрослые, уехавшие из родительского дома, заглянут к семье с цветами, а может быть, позвонят, чтобы через расстояние сказать: "Я люблю тебя, мама". Но есть люди, которые по разным причинам росли без главного человека в жизни. Редакция LADY.TUT.BY поговорила с четырьмя девочками, воспитанными отцами, о том, что в их жизни изменилось с уходом матери.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Отец учился варить суп. До сих пор не умеет". Истории девочек, которые росли без мамы В День матери редакция LADY.TUT.BY попросила девочек, которые по разным причинам росли без главного человека в жизни, поделиться своими историями.