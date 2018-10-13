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Пропавшего бобруйчанина нашли повешенным

14.10.2018 08:52 — Разное | Партизан  
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51-летнего мужчину безуспешно разыскивали почти месяц.

Игорь Худовец пропал 19-го сентября. В этот день, в 09.45, он вышел из дома № 270 по улице Пушкина. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. За его розыск взялась милиция, затем подключились и волонтеры из поисково-спасательного отряда «Ангел».

Пропавшего бобруйчанина нашли лишь 10-го октября: тело висело в петле в лесном массиве за «фандоковским» мостом через Березину…

По предварительной версии, мужчина совершил суицид. Есть данные, что в последнее время он находился в депрессивном состоянии, у него были неприятности… Однако точки над «і» в обстоятельствах его смерти смогут расставить лишь данные экспертизы.

 
 
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51-летнего мужчину безуспешно разыскивали почти месяц.
 
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