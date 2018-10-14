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У жителя Кобрина изъяли 52 канистры со спиртом
15.10.2018 12:18 — Разное | Виртуальный Брест
В субботу вечером около деревни Запруды Кобринского района милиция совместно с
фото - УВД Брестского облисполкома
— Нарушителем антиалкогольного законодательства оказался неработающий житель Кобрина 1979 года рождения. В дальнейшем, при осмотре хозпостроек во дворе его дома, было обнаружено еще 6 канистр со спиртом. Спирт общим объемом 423 литра на сумму 4230 рублей изъят. По данному факту проводится проверка.
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В субботу вечером около деревни Запруды Кобринского района милиция совместно с ГАИ задержала водителя автомобиля AUDI, который перевозил 46 канистр со спиртом без...
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