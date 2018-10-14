ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У жителя Кобрина изъяли 52 канистры со спиртом

15.10.2018 12:18 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В субботу вечером около деревни Запруды Кобринского района милиция совместно с ГАИ задержала водителя автомобиля AUDI, который перевозил 46 канистр со спиртом без соответствующих документов. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин рассказал:

У жителя Кобрина изъяли 52 канистры со спиртом

фото - УВД Брестского облисполкома

— Нарушителем антиалкогольного законодательства оказался неработающий житель Кобрина 1979 года рождения. В дальнейшем, при осмотре хозпостроек во дворе его дома, было обнаружено еще 6 канистр со спиртом. Спирт общим объемом 423 литра на сумму 4230 рублей изъят. По данному факту проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу вечером около деревни Запруды Кобринского района милиция совместно с ГАИ задержала водителя автомобиля AUDI, который перевозил 46 канистр со спиртом без...
 
Новости дня
Новости разные
 
Республиканская акция «За безопасность вместе» стартовала на территории страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика