У жителя Кобрина изъяли 52 канистры со спиртом

В субботу вечером около деревни Запруды Кобринского района милиция совместно с ГАИ задержала водителя автомобиля AUDI, который перевозил 46 канистр со спиртом без соответствующих документов. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин рассказал:







фото - УВД Брестского облисполкома

— Нарушителем антиалкогольного законодательства оказался неработающий житель Кобрина 1979 года рождения. В дальнейшем, при осмотре хозпостроек во дворе его дома, было обнаружено еще 6 канистр со спиртом. Спирт общим объемом 423 литра на сумму 4230 рублей изъят. По данному факту проводится проверка.