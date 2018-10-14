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Беларусь ожидают раздающие деньги тароматы

15.10.2018 12:11 — Разное | Myfin  
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Беларусь ожидают раздающие деньги тароматы
Беларусь ожидают раздающие деньги тароматы

Депозитная система сбора тары получила широкое развитие в странах Евросоюза. Механизм прост: потребитель подносит пустую бутылку к сканеру таромата, который считывает код и выдает чек. Сумма залога при этом включена в стоимость товара и возвращается после того, как бутылка окажется в автомате. По такому же принципу инфраструктура может работать и в Беларуси.

«У нас есть все для того, чтобы принимать пустые бутылки. Лидский пивзавод готов поддержать внедрение такой системы. Великая цель – очистить природу», – считает глава компании.

По словам гендиректора, организацией депозитной системы в идеале должна заниматься некоммерческая организация, не нацеленная на извлечение прибыли. «Поскольку в противном случае это будет дорого, а затраты обычно ложатся на потребителя», – заметил Аудриус Микшис.

Сейчас в Беларуси изучают относительно успешный опыт соседних стран. В Финляндии, напротив, система оказалась устаревшей, а в Германии – дорогой, так как привела к увеличению стоимости бутылки.

«Депозитам в стране быть. Тароматы – доступное оборудование. Но система должна работать эффективно, чтобы транспортные расходы и другие издержки оставались невысокими», – убежден гендиректор.

 
 
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В Беларуси может быть с успехом внедрена депозитная система сбора тары, которая позволяет сдавать бутылки в тароматы, получать за это деньги и тем самым не вредить...
 
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