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Сборная Беларуси по футболу сыграет в Лиге наций против Молдовы
Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня матч четвертого тура группового этапа дивизиона «D» Лиги наций против команды Молдовы.
После первого круга Беларусь с семью очками занимает первое место. Подопечные Игоря Криушенко одолели дома Сан-Марино (5:0) и Люксембург (1:0), а также сыграли в гостях ничью с Молдовой (0:0).
Второе место с шестью очками занимает Люксембург, у Молдовы четыре очка, сборная Сан-Марино проиграла все матчи.
Главный тренер включил в итоговый состав национальной команды 23 футболиста.
Вратари: Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо-Брест»).
Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алма-Ата, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия).
Полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Михаил Гордейчук (все — БАТЭ, Борисов), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова).
Нападающие: Николай Сигневич (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 21.45.
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня матч четвертого тура группового этапа дивизиона "D" Лиги наций против команды Молдовы.
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