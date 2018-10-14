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Сборная Беларуси по футболу сыграет в Лиге наций против Молдовы

15.10.2018 14:50 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня матч четвертого тура группового этапа дивизиона «D» Лиги наций против команды Молдовы.


Фото: Reuters

После первого круга Беларусь с семью очками занимает первое место. Подопечные Игоря Криушенко одолели дома Сан-Марино (5:0) и Люксембург (1:0), а также сыграли в гостях ничью с Молдовой (0:0).

Второе место с шестью очками занимает Люксембург, у Молдовы четыре очка, сборная Сан-Марино проиграла все матчи.

Главный тренер включил в итоговый состав национальной команды 23 футболиста.

Вратари: Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо-Брест»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алма-Ата, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Михаил Гордейчук (все — БАТЭ, Борисов), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова).

Нападающие: Николай Сигневич (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 21.45.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня матч четвертого тура группового этапа дивизиона "D" Лиги наций против команды Молдовы.
 
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