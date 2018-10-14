Въезд в Беларусь для иностранцев планируется упростить

Изменения в законы могут быть внесены в части обеспечения безопасности иностранцам при въезде в пограничную зону Беларуси.

Об этом сообщил зампредседателя Постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Владимир Базанов.

Согласно нововведениям, иностранные граждане будут иметь право без пропусков транзитом проезжать через пограничную зону в дома отдыха и санатории, пользоваться придорожным сервисом.

Планируется также расширить перечень документов, на основании которых белорусы, иностранцы, постоянно проживающие в нашей стране, вправе пребывать в пределах пограничной зоны. Сейчас в этом перечне только паспорт, вид на жительство, свидетельство о рождении (для несовершеннолетних). Законопроект предусматривает также ряд новаций, который позволят укрепить пограничную безопасность.

Кроме того, пограничники смогут не только определять места въезда или входа в пограничную полосу, но и время, в которое на ней можно находиться. Предусматривается и возможность пограничного контроля с использованием автоматических средств – «электронных ворот», которые с 2015 года действуют в Национальном аэропорту Минск.